Капля бензина — тысяча проблем: скрытые угрозы заправки полного бака

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Многие водители не останавливаются, когда заправочный пистолет "отстреливает", и пытаются влить в бак ещё немного топлива. Кажется — что плохого? На самом деле такая привычка может привести к неприятным последствиям для автомобиля.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Крышка бензобака

Удар по адсорберу

Современные автомобили оснащены адсорбером — устройством, которое улавливает пары бензина и не позволяет им выходить в атмосферу. Если залить горючего больше нормы, бензин попадёт в область, предназначенную только для паров. Это приведёт к поломке адсорбера, а на приборной панели загорится тревожная лампочка Check Engine.

Нарушение вентиляции бака

Заправка "до горлышка" нарушает работу системы вентиляции топливного бака. Излишки бензина могут протекать через дренажные трубки, даже если крышка бака закручена герметично. Сразу заметить утечку сложно, но на это подскажет характерный запах бензина в салоне.

Лишнее давление и его последствия

При переливе топлива в баке создаётся избыточное давление, особенно в жаркую погоду. Это не влияет на поведение машины на дороге, но серьёзно ухудшает экологичность: бензин испаряется не так, как задумано, а выхлоп становится токсичнее.

Кроме того, регулярная заправка "под завязку" вредит датчику уровня топлива. Сбивается расчёт оставшегося пробега и расхода топлива, что приводит к ошибкам на приборной панели.

Уточнения

Автомоби́льная запра́вочная ста́нция (АЗС, бензоколонка, автозаправка, заправка) — комплекс оборудования на придорожной территории, предназначенный для заправки топливом транспортных средств.

