Второй шанс детали: когда восстановленные компоненты — это выход

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Выбор автозапчастей — это не просто формальность или экономия. Это — вопрос вашей безопасности и ресурса самого автомобиля.

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ремонт автомобиля на СТО

На первый взгляд, рынок предлагает массу вариантов: оригинальные, контрактные, восстановленные, аналоги... Но в этих терминах легко запутаться. Павел Пикин, директор по маркетингу компании Febest, в беседе с порталом «Авто Mail» рассказал, как отличить действительно качественные запчасти от тех, которые могут подвести в самый неподходящий момент.

Что стоит за каждым типом детали

Запомните простую формулу:

Оригинальные (genuine parts) — это заводские детали в фирменной упаковке автопроизводителя. Дороже, но надежнее.

OEM (Original Equipment Manufacturer) — то же качество, но под другим брендом. Часто производятся на том же заводе.

Аналоги (Aftermarket) — новые, но без связки с автопроизводителем. Здесь всё зависит от бренда и контроля качества.

Контрактные — в России этим словом называют бывшие в употреблении оригинальные детали, снятые с иностранных авто.

Восстановленные — детали, уже работавшие, но прошедшие заводской ремонт.

Сегодня даже крупные автоконцерны не делают детали сами — этим занимаются подрядчики. Поэтому OEM-компоненты по сути часто ничем не уступают оригиналу, но могут быть заметно дешевле.

Где можно сэкономить

Есть компоненты, на которых экономия — не преступление:

втулки стабилизатора

пластиковые элементы кузова

декоративные панели

Главное — чтобы производитель был проверенным, а материалы — качественными.

А где нельзя

Если речь идёт о безопасности, компромиссов быть не должно:

тормозная система

рулевое управление

опоры двигателя

ступичные подшипники

В этих случаях только оригинал или высококачественные OEM — всё остальное может стоить вам жизни или, в лучшем случае, больших денег на ремонт.

Как покупать и не ошибиться

Лучше всего — официальные дилеры, авторизованные магазины и проверенные онлайн-площадки.

Там вы получаете:

документальное подтверждение происхождения

защиту от подделок

гарантию качества

Помните: дешёвая деталь может оказаться фальшивкой. А некачественные тормоза — это не просто цифры в счёте, а лишние метры тормозного пути.