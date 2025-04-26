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Второй шанс детали: когда восстановленные компоненты — это выход

2:31
Авто

Выбор автозапчастей — это не просто формальность или экономия. Это — вопрос вашей безопасности и ресурса самого автомобиля.

Ремонт автомобиля на СТО
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ремонт автомобиля на СТО

На первый взгляд, рынок предлагает массу вариантов: оригинальные, контрактные, восстановленные, аналоги... Но в этих терминах легко запутаться. Павел Пикин, директор по маркетингу компании Febest, в беседе с порталом «Авто Mail» рассказал, как отличить действительно качественные запчасти от тех, которые могут подвести в самый неподходящий момент.

Что стоит за каждым типом детали

Запомните простую формулу:

  • Оригинальные (genuine parts) — это заводские детали в фирменной упаковке автопроизводителя. Дороже, но надежнее.

  • OEM (Original Equipment Manufacturer) — то же качество, но под другим брендом. Часто производятся на том же заводе.

  • Аналоги (Aftermarket) — новые, но без связки с автопроизводителем. Здесь всё зависит от бренда и контроля качества.

  • Контрактные — в России этим словом называют бывшие в употреблении оригинальные детали, снятые с иностранных авто.

  • Восстановленные — детали, уже работавшие, но прошедшие заводской ремонт.

Сегодня даже крупные автоконцерны не делают детали сами — этим занимаются подрядчики. Поэтому OEM-компоненты по сути часто ничем не уступают оригиналу, но могут быть заметно дешевле.

Где можно сэкономить

Есть компоненты, на которых экономия — не преступление:

  • втулки стабилизатора

  • пластиковые элементы кузова

  • декоративные панели

Главное — чтобы производитель был проверенным, а материалы — качественными.

А где нельзя

Если речь идёт о безопасности, компромиссов быть не должно:

  • тормозная система

  • рулевое управление

  • опоры двигателя

  • ступичные подшипники

В этих случаях только оригинал или высококачественные OEM — всё остальное может стоить вам жизни или, в лучшем случае, больших денег на ремонт.

Как покупать и не ошибиться

Лучше всего — официальные дилеры, авторизованные магазины и проверенные онлайн-площадки.

Там вы получаете:

  • документальное подтверждение происхождения

  • защиту от подделок

  • гарантию качества

Помните: дешёвая деталь может оказаться фальшивкой. А некачественные тормоза — это не просто цифры в счёте, а лишние метры тормозного пути.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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