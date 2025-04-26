Его встречали как чудо, а продавали как утиль: история автомобиля-амфибии

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Плавающие легковушки — идея без шансов на успех. Они и ездят хуже обычных авто, и в воде ведут себя не лучше лодки из детского конструктора, а стоят при этом как обе вместе. Но однажды конструктору всё же удалось почти невозможное. Знакомьтесь: Amphicar.

Фото: commons.wikimedia.org by Valder137, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Автомобиль амфибия

Сенсация с колёсами и винтами

Создателем Amphicar стал Ганс Триппель. Его детище дебютировало на Женевском автосалоне 1959 года и мгновенно стало сенсацией. В течение восьми лет было выпущено 3770 машин, большая часть которых уехала в США. Именно американцев поразил трюк Триппеля: он пересёк Ла-Манш на своей амфибии — и тем самым доказал, что Amphicar действительно работает.

Технический компромисс с характером

Amphicar выглядел как кабриолет с завышенной посадкой и редкой в те годы деталью — почти 30-сантиметровым клиренсом. Под капотом — мотор от Triumph Herald на 43 л. с., расположенный сзади. На воде он приводил в движение два винта, без отдельного руля: управлять приходилось передними колёсами. Поначалу это сбивало с толку, но при небольшой сноровке позволяло маневрировать вполне уверенно.

Больше, чем игрушка

Удивительно, но на суше Amphicar был вполне приличен: мягкая подвеска, отзывчивое рулевое и даже комфорт на просёлке. Кузов из утолщённой стали и двойные замки дверей защищали от воды, а компактный размер позволял использовать его в повседневной жизни.

Тонкая грань между успехом и крахом

Amphicar продавался слишком дёшево и в итоге разорил своего создателя. Тем не менее он стал культовым. Машина не только не утонула в истории, но и превратилась в коллекционную ценность. До сих пор сохранилось немало экземпляров — крепких, оригинальных и по-прежнему способных и ехать, и плыть.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

