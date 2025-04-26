Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Русские и крипта: кого в РФ интересует виртуальная валюта и какая именно
Завораживающий миг: 7 уголков мира, где цветёт волшебная сакура
Всё о весенней подкормке туи: удобрения для яркого зелёного наряда
Ваши глаза могут рассказать о деменции задолго до первых симптомов
Пропитка, лак или огонь? Способы защитить доски в грядке
Выгорание от сканди и бежевого? Ар-деко — главный тренд в интерьере в 2025 году
Роботизация как ключ к победе: зачем Китай вкладывает миллиарды в технологии
Будущее автопрома: летающие машины уже покоряют выставки
Создаём полноценный макияж одним продуктом: советы для занятых и стильных

Вежливость с подвохом: что стоит за улыбкой и спокойным тоном инспектора ГАИ

2:06
Авто

Инспекторы ДПС — не только представители закона, но и тонкие психологи. Ежедневно сталкиваясь с десятками разных людей, они используют не только правовые инструменты, но и психологические приёмы. Некоторые из них работают не хуже штрафов — особенно когда водитель теряется, нервничает или пытается "давить авторитетом".

ДПС
Фото: commons.wikimedia.org by Stanislav Kozlovskiy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
ДПС

1. Внушение: действует командным тоном

Один из самых распространённых приёмов. Работает на водителях в стрессовом состоянии — например, после ДТП. Резкий, уверенный голос и апелляция к авторитету инспектора могут легко выключить у человека критическое мышление. Противоядие — спокойствие и знание своих прав.

2. Игнорирование: ждать, пока водитель "перегорит"

Если водитель начинает вести себя агрессивно, инспектор может просто… молчать. Такая тактика позволяет не обострять ситуацию и дождаться, пока человек выдохнется. Этот приём применяют и к тем, кто пытается "блеснуть связями". Работает — и в обе стороны.

3. Сначала похвалить — потом убедить

Лёгкая лесть может сбить с толку не хуже штрафа. Особенно если водитель интеллигентный, вежливый и ценит уважительный тон. Похвала в духе "вы, видно, человек порядочный" способна вызвать внутренний конфликт и сделать человека сговорчивее.

4. Убеждение: логика плюс эмоции

Инспектор может выстраивать логичные конструкции — особенно в сочетании с апелляциями к безопасности, жизни и семье. Метод тонкий, не всегда заметный. Главное — не теряться и держаться фактов, а не эмоций.

5. Вежливость как ловушка

Безупречно вежливый инспектор может парализовать даже самого напористого собеседника. В этом приёме — сила: он превращает диалог в формат, в котором эмоциональные всплески становятся неуместными. Особенно это действует на тех, кто пришёл с "настроем".

Уточнения

Государственная инспекция безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (Госавтоинспекция) — самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Это озеро в США поглотило десятки жизней — и вы точно его знаете
Туризм
Это озеро в США поглотило десятки жизней — и вы точно его знаете Аудио 
Когда сажать помидоры в 2025 году — вот идеальные дни по лунному календарю
Садоводство, цветоводство
Когда сажать помидоры в 2025 году — вот идеальные дни по лунному календарю
6 утренних привычек, которые могут реально продлить вашу жизнь
Здоровье
6 утренних привычек, которые могут реально продлить вашу жизнь Аудио 
Популярное
Цветы вместо штрафов: водители придумали способ временно вывести камеры из строя

Жители Нью-Йорка обвели радары вокруг пальца — буквально украсили их цветами. Что это: протест или преступление?

Цветы вместо штрафов: водители придумали способ временно вывести камеры из строя
Масло по цене машины: рассказываем, сколько стоит быть владельцем Bugatti
Масло по цене машины: рассказываем, сколько стоит быть владельцем Bugatti
Новое открытие в биологии: в клетке обнаружили скрытый защитный механизм
Минус живот и минус усталость: напиток, который делает два дела сразу
Ока против Таврии. Кто победит в баттле советских малолитражек? Дмитрий Плотников Секрет топливной экономии: какой кроссовер 2025 года превзошёл всех по расходу топлива — цифры удивят Игорь Буккер Турецкий батальон прибыл в Сомали в рамках союзнических обязательств Андрей Николаев
Это растение красивее туи и не требует сложного ухода
Когда сажать помидоры в 2025 году — вот идеальные дни по лунному календарю
Поколение Z делает резкий поворот в карьере — и образование тут ни при чём
Поколение Z делает резкий поворот в карьере — и образование тут ни при чём
Последние материалы
Завораживающий миг: 7 уголков мира, где цветёт волшебная сакура
Всё о весенней подкормке туи: удобрения для яркого зелёного наряда
Ваши глаза могут рассказать о деменции задолго до первых симптомов
Пропитка, лак или огонь? Способы защитить доски в грядке
Выгорание от сканди и бежевого? Ар-деко — главный тренд в интерьере в 2025 году
Роботизация как ключ к победе: зачем Китай вкладывает миллиарды в технологии
Будущее автопрома: летающие машины уже покоряют выставки
Вежливость с подвохом: что стоит за улыбкой и спокойным тоном инспектора ГАИ
Создаём полноценный макияж одним продуктом: советы для занятых и стильных
Ольга Бузова гневно отчитала бесцеремонных журналистов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.