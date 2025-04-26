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Он возил Гагарина, а внутри был круче любого Maybach — но об этом почти все забыли

1:58
Авто

Советские легковушки редко вызывают восхищение — слишком много в них ассоциаций с очередями, ремонтом и компромиссами. Но были и другие машины, созданные не для рабочих будней, а для истории. Встречайте: ЗИЛ-111 — тот самый лимузин, который встречал Юрия Гагарина после полёта в космос. И он был куда ближе к ракете, чем к "Жигулям".

ЗИЛ-111
Фото: commons.wikimedia.org by Stas Kozlovskiy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
ЗИЛ-111

Ракетный дизайн на колёсах

Форма задних фонарей напоминала сопла двигателей, а вытянутые элементы корпуса перекликались с силуэтами космических кораблей. Даже боковые зеркала выглядели как обтекатели. За дизайн отвечал Лев Еремеев, автор внешности ГАЗ-13, что делает схожесть с "Чайкой" неслучайной. Но в отличие от неё, ЗИЛ-111 был технологически на шаг впереди.

Кнопки вместо рычага

Под капотом — V8 на 200 л. с., работающий в паре с двухступенчатым автоматом. Переключение передач было не привычным рычагом, а кнопочным — в духе американского Chrysler тех лет. Панель переключения располагалась слева от руля и почти полностью повторяла оригинал.

Комфорт, недоступный массовому водителю

Задним пассажирам предлагали не только простор и мягкие кресла. Здесь были кондиционер, электрические стеклоподъёмники, возможность раскладывать средний ряд и даже кнопки управления радиоприёмником на дверях. До таких удобств массовый рынок дойдёт лишь спустя десятилетия.

Машина, опередившая время

В лимузине не было разве что подогрева сидений и круиз-контроля. Всё остальное, что сегодня считается стандартом, уже присутствовало в этом "корабле на колёсах". ЗИЛ-111 стал символом технологического престижа, которым пользовались немногие — но который до сих пор вызывает уважение.

Уточнения

Ю́рий Алексе́евич Гага́рин (9 марта 1934, Клушино, Гжатский (ныне Гагаринский) район, Западная область (ныне — Смоленская область) — 27 марта 1968, возле села Новосёлово, Киржачский район, Владимирская область) — лётчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза, кавалер высших знаков отличия ряда государств, почётный гражданин многих российских и зарубежных городов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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