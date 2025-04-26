Страховка для трезвых водителей: новый полис, о котором пока никто не знает

В России может появиться отдельный вид страховки, предназначенный специально для водителей, предоставляющих услугу "трезвый водитель". С таким предложением к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной обратился зампред Госдумы Борис Чернышов. Он отметил, что сегодня эта популярная услуга никак не регулируется на законодательном уровне.
Сейчас временные водители могут управлять только машинами с "открытой" страховкой, что ограничивает доступность услуги. Новый полис предлагается сделать универсальным — он будет распространяться на любой автомобиль, независимо от того, застрахован ли он на имя собственника.
Идея введения отдельной страховки преследует сразу несколько целей. Во-первых, это повысит безопасность на дорогах, так как снизится количество нетрезвых водителей. Во-вторых, такая страховка обеспечит защиту временного водителя в случае ДТП и избавит владельца автомобиля от дополнительных расходов.
Нововведение может дать импульс развитию услуги "трезвый водитель" и увеличить количество клиентов, особенно среди тех, кто ранее отказывался от вызова по причине ограничений со страховкой. Также подобная инициатива способна снизить нагрузку на аварийные службы и страховой рынок.
Страховой полис (англ. insurance policy, фр. police, итал. polizza — расписка, квитанция) — как правило, именной документ, подтверждающий заключение договора страхования, выдаваемый страховой компанией (страховщиком) страхователю (застрахованному).
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