Бумага против мотора: как простой лист может выдать поломку раньше сервиса

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Компьютерная диагностика — отличная вещь, но даже без специального оборудования можно понять, всё ли в порядке с мотором. Один из владельцев сети автосервисов рассказал, как провести простую проверку с помощью обычного белого листа бумаги.

Фото: freepik.com by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автомеханик ремонтирует автомобиль с открытым капотом

Как подготовиться к тесту

Перед началом нужно прогреть двигатель до рабочей температуры — не менее 10-15 минут езды. Температура охлаждающей жидкости должна достичь 70-90 градусов. Проверка "на холодную" может дать ложные сигналы.

Что говорит выхлоп

Возьмите чистый, плотный лист бумаги и аккуратно поднесите его к выхлопной трубе. Если лист начинает втягиваться обратно, выхлоп нестабилен. Это может быть признаком проблем с клапанами, катализатором, системой EGR или газораспределительным механизмом. При исправной работе лист должен плавно колебаться, без рывков.

О чём говорит поведение бумаги

Если лист дёргается, движется хаотично или втягивается, это сигнал о перебоях в работе цилиндров. Возможные причины — неисправные свечи зажигания или сбои в катушках. В таком случае стоит провести более глубокую проверку этих компонентов.

Следы на бумаге: тревожные сигналы

Через несколько минут осмотрите бумагу. В идеале она должна остаться чистой, допускается лёгкий конденсат или немного сажи. Но если видны масляные пятна — особенно с коричневатым оттенком — это может говорить об износе цилиндропоршневой группы. Прозрачные жирные пятна — ещё тревожнее: они могут свидетельствовать о попадании охлаждающей жидкости в выхлоп. Причина — негерметичность прокладки ГБЦ. Сопутствующий симптом — белый пар из трубы.

Стоит ли беспокоиться

Если двигатель с турбонаддувом, лёгкие следы масла на выхлопе под нагрузкой допустимы. Но в холостом режиме таких признаков быть не должно.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

