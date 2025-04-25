Он возил ракеты, а теперь — восхищённые взгляды: самый красивый монстр СССР

1:58 Your browser does not support the audio element. Авто

Есть два типа красивых машин. Одни рождаются в дизайнерских студиях: выверенные линии, культовый силуэт — как у Porsche 911 или Ferrari F40. Другие — машины-функции, созданные исключительно для выполнения задач. И именно в своей брутальности они обретают особое обаяние. Яркий пример — МАЗ-537, самый суровый и при этом удивительно харизматичный монстр из СССР.

Фото: commons.wikimedia.org by Vitaly V. Kuzmin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ МАЗ-537

Легенда из металла и мощности

Впервые МАЗ-537 показали не на выставке, а под межконтинентальной ракетой на параде на Красной площади. Его сердце — 12-цилиндровый дизель, потомок мотора танка Т-34. Здесь нет привычных дисков: шины надеваются сразу на массивные ступицы через специальные обода. В этой машине всё подчинено задаче. Она перевозила Ил-76, служила танковым тягачом, заправщиком, краном и даже поднимала ракеты в вертикальное положение.

Машина эпохи, которую не повторить

Сегодня МАЗ-537 — редкость. Он словно оживший артефакт холодной войны, живой символ инженерного экстремализма. Таких машин с каждым годом становится всё меньше, и их появление вызывает восхищение не только у военных энтузиастов, но и у тех, кто ценит технологическую мощь, неподвластную времени.

Гиганты из другой реальности

В истории техники тех лет хватает сюрпризов. В ту же эпоху был создан 19-метровый внедорожник Larc, способный перевозить до 100 тонн груза — и это тоже пример машин-функций, в которых сила стала стилем. Не менее эффектны и внедорожники арабских стран: экзотические, громоздкие и такие необычные, что кажется — они нарисованы, а не построены.

Уточнения

Сою́з Сове́тских Социалисти́ческих Респу́блик (Сове́тский Сою́з, Сою́з ССР, аббрев. СССР) — государство в Евразии, существовавшее с 30 декабря 1922 года по 26 декабря 1991 года.

