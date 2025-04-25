Настоящая облава: в Москве началась охота на тонированные авто

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С 25 апреля по 12 мая 2025 года в Москве пройдут масштабные рейды ГИБДД, направленные на борьбу с незаконной тонировкой автомобилей. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Госавтоинспекции. Особое внимание инспекторы уделят передним стёклам — водителям с нарушениями грозит штраф и требование немедленно удалить пленку.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тонировка

Что проверяют и за что штрафуют

Речь идёт о тех случаях, когда светопропускаемость лобового и передних боковых стёкол не соответствует требованиям ГОСТа. Согласно действующим нормам, она должна быть не ниже 70%. За нарушение предусмотрен штраф — 500 рублей. Но ограничиваться этим не будут: водителей обяжут устранить тонировку на месте или в кратчайшие сроки.

Тонировка вне закона — временно

Тема легализации тонировки активно обсуждается в последние месяцы. В январе стало известно, что в России могут пересмотреть правила, устранив лазейки, которыми пользовались автовладельцы. Обсуждаются варианты смягчения требований, вплоть до частичного разрешения передней тонировки, но пока действуют старые нормы.

Повод для споров и протестов

Водители неоднократно выражали недовольство такими рейдами, особенно из-за того, что удалять пленку часто требуют прямо на месте. Однако официально напомнили: требование устранить нарушение правомерно, а борьба с тонировкой направлена на обеспечение безопасности дорожного движения.

Уточнения

Москва́ (МФА: [mɐˈs̪kvä] ) — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.

