Настоящая облава: в Москве началась охота на тонированные авто

С 25 апреля по 12 мая 2025 года в Москве пройдут масштабные рейды ГИБДД, направленные на борьбу с незаконной тонировкой автомобилей. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Госавтоинспекции. Особое внимание инспекторы уделят передним стёклам — водителям с нарушениями грозит штраф и требование немедленно удалить пленку.
Речь идёт о тех случаях, когда светопропускаемость лобового и передних боковых стёкол не соответствует требованиям ГОСТа. Согласно действующим нормам, она должна быть не ниже 70%. За нарушение предусмотрен штраф — 500 рублей. Но ограничиваться этим не будут: водителей обяжут устранить тонировку на месте или в кратчайшие сроки.
Тема легализации тонировки активно обсуждается в последние месяцы. В январе стало известно, что в России могут пересмотреть правила, устранив лазейки, которыми пользовались автовладельцы. Обсуждаются варианты смягчения требований, вплоть до частичного разрешения передней тонировки, но пока действуют старые нормы.
Водители неоднократно выражали недовольство такими рейдами, особенно из-за того, что удалять пленку часто требуют прямо на месте. Однако официально напомнили: требование устранить нарушение правомерно, а борьба с тонировкой направлена на обеспечение безопасности дорожного движения.
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