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Мотоциклы СССР: ИЖ vs Урал vs Минск — кто круче?

2:17
Авто

Если в твоём дворе стоял мотоцикл, значит, ты был не просто на колёсах — ты был уважаем. А если ещё и с коляской — всё, авторитет обеспечен.

Uralmoto
Фото: commons.wikimedia.org by Krokhalev Nikolai, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Uralmoto

В СССР каждый знал: ИЖ, Урал и Минск — это не просто транспорт, это стиль жизни. Но кто из них был круче?

Пора разобраться!

ИЖ — надёжный как автомат Калашникова

Производился в Ижевске, откуда и получил своё имя. Самым популярным был ИЖ Планета-5 — работяга, который тащил и по трассе, и по грязи. Объём двигателя — 350 кубов, звук — узнаваемый, как лай дворовой овчарки.

Он мог течь, капать, сбоить — но всегда заводился. Прост в ремонте, легко перебирался в гараже, детали были доступны. Любимец сельской местности и райцентров.

Урал — советский чоппер с характером

Настоящий тяжеловес. Ставился с коляской, а без неё был редкостью. Производили его на Уралмаше в Ирбите. Двигатель — оппозит, мощный, звук — низкий рокот, который было слышно за два квартала.

Машина для суровых мужиков, которые не боятся грязи, снега и перегрузок. Ездили на нём с семьёй, с мешком картошки или с дровами. Идеален для дальняков, особенно зимой.

"Минск" — первый байк для подростка

Лёгкий, юркий и простой как велосипед с мотором. Двухтактный двигатель, 125 кубов, но зато — твой первый мотоцикл, который можно было починить одной отвёрткой. Минчане сделали ставку на доступность — и не прогадали.

"Минск" был идеален для города, для дачи, для первого опыта на двух колёсах. Все пацаны 80-х мечтали о нём — а те, у кого он был, считались королями подъезда.

Итог: кто круче?

  • Минск — для старта, лета и легкости.
  • ИЖ — для деревни, ремонта и надёжности.
  • Урал — для дальнобоя, бездорожья и настоящих мужиков.

Кто круче — зависит от того, для чего тебе мотоцикл. Но если в гараже стояли сразу все три — ты был настоящим байкером СССР, без лишних слов.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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