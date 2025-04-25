Таврия, Ока, Москвич-2141: зачем их вообще выпускали?

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В конце 80-х — начале 90-х советский автопром пытался догнать современность.

Фото: commons.wikimedia.org by Артём Светлов, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ВАЗ-1111 «Ока»

Народ мечтал о чём-то удобном, экономичном, желательно не в очереди на 10 лет. Так на свет появились машины, которые и сегодня вызывают споры: "Таврия", "Ока", "Москвич-2141". Их ругали, ими гордились, но главное — на них ездили миллионы.

Так зачем же их действительно выпускали?

Таврия: первый шаг в сторону хэтчбека

ЗАЗ-1102 "Таврия” вышла в 1987 году и стала первой по-настоящему переднеприводной легковушкой от Запорожского завода. Она была компактной, лёгкой, экономичной — расход около 5,5 литра на 100 км.

Да, её сборка часто оставляла желать лучшего, но для городских условий и небольших семей — самое то. Особенно если вспомнить, как дороги в то время выглядели.

Ока: миниатюра большого желания

Разработанная как ответ на западные микролитражки, ВАЗ-1111 "Ока” была настоящей "машиной для народа”. Маленькая, дешевая, с мотором объёмом 650 "кубиков".

"Оку" полюбили за доступность: на ней учились, развозили хлеб, ездили в деревню. Она была символом простоты и… компромисса.

Москвич-2141: француз в советской шинели

Созданный на базе Simca, 2141 стал флагманом "Москвича" в перестроечные годы. У него был приятный дизайн, передний привод, более просторный салон и амбиции догнать иномарки.

На деле — машина получилась капризной, но современной на фоне остальных. В ней было что-то дерзкое, "европейское". Её ставили в такси и называли "Москвич XXI века".

Почему вообще выпускали?

Потому что страна нуждалась в доступных авто. Не у всех были деньги на "Волгу" или "Жигули", и не у всех — гаражи для больших машин.

Они были:

дешёвыми,

простыми в ремонте,

и в наличии.

А ещё они дали миллионам граждан первый вкус автомобильной свободы.

Сегодня над "Тавриями" и "Оками" посмеиваются, но тогда они были шансом. Первая машина в семье, первые выезды на дачу, первая поездка на море своим ходом.

И пусть они гремели, протекали и часто ломались — они были своими.