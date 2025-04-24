ТОП-7 самых легендарных грузовых автомобилей СССР

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Грузовики в СССР были не просто техникой. Это были настоящие рабочие лошади, без которых невозможно представить ни стройку, ни сельское хозяйство, ни армию.

Фото: commons.wikimedia.org by Николай Булыкин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ КамАЗ-топливозаправщик в депо

Они гремели, дымили, застревали и выезжали, ломались — и снова работали. Многие из них стали легендами не только в Союзе, но и за его пределами. Вот ТОП лучших!

1. ЗИЛ-130

Голос советской стройки. Надёжный, мощный, с узнаваемой синей кабиной и деревянным кузовом. Его мотор урчал по всей стране — от колхозов до Москвы. Прост в ремонте, неприхотлив и вечный. Был любимчиком шофёров.

2. ГАЗ-53

Универсальный труженик. Его брали и в город, и в село. Развозил хлеб, мусор, стройматериалы, технику. Один из самых массовых грузовиков в истории СССР — почти 4 млн штук.

3. КАМАЗ-5320

Король тяжёлой логистики. Грузоподъёмность, проходимость, мотор — всё было на уровне. КамАЗы гнали по зимникам, по степям, по дорогам и без. Символ позднесоветского машиностроения и участник ралли "Париж-Дакар".

4. МАЗ-500

Минский силач. Кабина над двигателем, круглый дизайн, и очень достойные характеристики. МАЗы работали в длинных рейсах, часто таскали полуприцепы. Их любили за комфорт и надёжность.

5. Урал-375

Вездеход, которому не нужны дороги. Армейский зверь. Мог пройти там, где легковушка даже не тронется. Горел бензин, как дрова — но надёжность была на уровне. Любим армией и геологами.

6. КРАЗ-255Б

Монстр на больших колёсах. Три оси, дизель, безумная проходимость. Мог тянуть всё, что угодно. Его боялись и уважали. Работал в Сибири, в армии, в тяжёлой промышленности. По сути — тягач-легенда.

7. ЗИС-150

Классика довоенно-послевоенного периода. Массовый, стильный по тем временам, на нём подняли послевоенную страну. Предшественник ЗИЛов и один из первых "советских американцев".

Советские грузовики были не про комфорт. Они были про выносливость, простоту и доступность. Эти железные титаны катали страну десятилетиями и до сих пор колесят по просторам бывшего Союза.