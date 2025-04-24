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Почему Волга считалась машиной элиты, а Запорожец — для народа

2:12
Авто

В СССР машина была больше, чем просто средство передвижения. Это был символ, отражение твоего положения в обществе.

Автомобиль Запорожец в полоску
Фото: commons.wikimedia.org by ИринаЯ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Автомобиль Запорожец в полоску

И в этой автомобильной иерархии чётко выделялись две легенды: "Волга" — солидная, строгая, для начальства. И "Запорожец" — шумная, уютная, для простого человека.

Волга: авто для серьёзных людей

ГАЗ-21 и особенно ГАЗ-24 были настоящими кораблями на колёсах. Такие машины получали директора предприятий, партийные чиновники, военные и, конечно, таксопарки. Это было не просто авто — это был знак уважения и статуса. "Волгу" можно было получить по распределению, а иногда — по блату.

Мощный двигатель, просторный салон, хром, плавный ход — всё говорило о том, что хозяин машины в жизни кое-чего добился. Часто на таких машинах ездили даже с водителем, а частным лицам их продавали крайне неохотно.

Запорожец: смешной, но родной

С ЗАЗ-965 и ЗАЗ-968 всё было иначе. Эти машины были доступнее, проще, и, как говорили, "для народа". Шуток про них ходило бесконечно: "печка как у утюга", "двигатель как швейная машинка", "машина с ручным стартером"…

Но при этом — это была мечта тысяч семей. Маленький, но свой.

На "Запорожце" ездили учителя, работяги, пенсионеры, молодые инженеры. Машину можно было чинить самому в гараже, детали находились, двигатель хоть и гремел, но ехал. Да, он перегревался. Да, колёсная база не радовала. Но за рулём "горбатого" ты чувствовал, что у тебя есть свой маленький мир на колёсах.

"Волга" — это престиж, уважение, госстатус. "Запорожец" — это доступность, свобода, народная любовь.

Одна машина вызывала восхищение, другая — тёплую ироничную улыбку. Но именно их дуэт и создавал тот особый автопейзаж СССР, где каждая машина имела не просто номер, а характер.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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