Цветы вместо штрафов: водители придумали способ временно вывести камеры из строя

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В одном из районов Нью-Йорка водители устроили оригинальную акцию против избыточного количества камер контроля скорости. Инициативу под названием "Отряд благоустройства" сложно назвать агрессивной — активисты просто начали украшать радары… искусственными цветами. Да, именно цветами.

Фото: commons.wikimedia.org by M.O. Stevens, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Автомобильная камера

Радар за букетом не видит превышение

Идея проста: разместить искусственные растения перед объективом камеры так, чтобы она не могла фиксировать нарушения. В результате радары теряют возможность отслеживать скорость, а водители избегают штрафов. Фото и видео с цветочными "маскировками" быстро разошлись по соцсетям. Один из комментаторов в X написал: "Кто-то обходит все камеры и дарит им цветы. Братан, я угощу тебя пивом!"

Мэр не одобряет — но понимает

"Я понимаю разочарование. Изначально камеры устанавливали у школ — ради безопасности. Теперь они везде. Это уже не безопасность, это сбор денег", — заявил мэр района Вито Фоссела.

С его слов, жители чувствуют, что их просто "доят".

Первые цветы — не первые протесты

Цветочный протест — не первая подобная акция. Ранее жители уже вешали на камеры ленточки и таблички с надписями "Закрой камеру". В 2020 году к кампании подключились даже местные художники и политики.

Однако власти недовольны. 14 камер пришлось очищать вручную. Администрация города предупредила: такие действия опасны, так как мешают обеспечению безопасности на дорогах.

Что за это грозит

Подобные методы противозаконны. Например, в Чехии за "вывод из строя полезного устройства" можно получить до трёх лет тюрьмы, а при крупном ущербе — до шести.

Но идея с цветами вызвала резонанс: кто-то видит в этом опасность, другие — повод для улыбки. А кто-то — способ заявить о себе в эпоху цифрового контроля.

Уточнения

Дорожная камера — разновидность штативных фотоаппаратов прямого визирования, предназначенных для съёмки в полевых условиях.

