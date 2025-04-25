Легенды на колёсах: эти японцы ещё в строю — и в автосалонах России

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Автомобили японских марок давно стали символом надёжности, выносливости и современного дизайна. Несмотря на непростую ситуацию на рынке, в России по-прежнему можно найти достойные экземпляры. Расскажем о семи моделях, которые до сих пор пользуются спросом — и не зря.

Фото: Wikipedia by OSX is licensed under Общественное достояние mazda 3

Mazda 3: разумный баланс

Эта модель с обновлением 2018 года привлекла внимание благодаря стильному дизайну и широкому выбору двигателей — от 1,5 до 2,5 литра. Варианты трансмиссий — классика: "механика" или 6-ступенчатый автомат. Расход — 6-8 л на 100 км. Плюс — современные опции, такие как Android Auto и адаптивный круиз-контроль.

Toyota Supra MKIV: культ среди легенд

Один из самых известных спорткаров в мире, особенно среди любителей дрифта и кастомизации. Двигатель выдаёт до 320 л. с., а после тюнинга способен на все 1500. Не случайно модель стала иконой после выхода фильма "Форсаж".

Honda CR-V: неубиваемый кроссовер

Машина, которая спокойно преодолевает 300 000 км без серьёзных вложений. Отличается высокой надёжностью и продуманной системой безопасности Honda Sensing. Бензиновые и дизельные варианты варьируются от 120 до 190 л. с.

Honda Pilot: максимум для семьи

Трёхрядный салон, просторный багажник и мягкая подвеска делают эту модель отличным выбором для большой семьи. Под капотом — 3-литровый мотор, расход — 10,4 л на 100 км. Минусы: дорогой в обслуживании и требователен к качеству топлива.

Nissan Skyline GT-R R34: легенда из 2000-х

Несмотря на возраст, эта модель всё ещё вызывает восхищение. Полноприводная платформа и отличная управляемость — её козыри. Культовый статус — бонус.

Toyota Crown: комфорт по-японски

Автомобиль с ярким внешним видом и насыщенной базовой комплектацией. Подогрев сидений, хорошая акустика, визуально вытянутый кузов — всё это делает модель особенно популярной в северных регионах.

Subaru Forester: проходимец с характером

Один из самых универсальных кроссоверов. Полный привод, вместительный багажник (505 л), уникальный дизайн и продуманная эргономика кресел — не просто машина, а партнёр на каждый день.

Уточнения

Росси́я или Росси́йская Федера́ция (сокр. РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии. Россия — крупнейшее государство в мире, её территория в международно признанных границах составляет 17 098 246 км².

