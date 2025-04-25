Штраф из ниоткуда: за что на самом деле ловят камеры на трассах

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В крупных городах камеры ГИБДД давно стали частью пейзажа. Водители к ним привыкли, хотя расслабляться не стоит — их количество только растёт. А вот в регионах такие технологии начинают активно внедряться лишь сейчас. При этом "умные" камеры становятся всё требовательнее, фиксируя даже мельчайшие нарушения.

Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Автомобиль ДПС

Главная проблема заключается не в самих камерах, а в том, что многие водители давно не заглядывали в Правила дорожного движения.

Штрафы — не от злого умысла, а от невнимательности

Большинство водителей после получения прав ездят на "автомате" и забывают об отдельных пунктах ПДД. Особенно это касается ограничений скорости на трассах.

Да, в ПДД всё прописано: на автомагистралях максимальная скорость — 110 км/ч, на обычных дорогах — 90. Но, к примеру, легковые автомобили с прицепом, а также грузовики массой свыше 3,5 тонн должны ехать медленнее: 90 км/ч на автомагистралях и всего 70 — на прочих трассах.

Где чаще всего ошибаются

Проблема в том, что при виде дорожного знака "90" многие водители с прицепами автоматически считают, что могут разогнаться. А камеры не делают скидок на невнимательность. Как результат — штраф за превышение, которого можно было бы легко избежать.

Не нарушай — и не плати

Камере всё равно, спешишь ты в больницу или отвозишь детей в школу. Она фиксирует только факт нарушения. Поэтому единственный способ не получать письма счастья — это строго соблюдать правила и периодически их освежать в памяти.

Уточнения

Пра́вила доро́жного движе́ния (ПДД) — свод правил, регулирующих обязанности участников дорожного движения (водителей транспортных средств, пассажиров, пешеходов и так далее), а также технические требования, предъявляемые к транспортным средствам для обеспечения безопасности дорожного движения.

