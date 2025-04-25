Масло по цене машины: рассказываем, сколько стоит быть владельцем Bugatti

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Обладать суперкаром мечты — звучит привлекательно. Но даже самые страстные автолюбители замирают, когда речь заходит об обслуживании автомобилей уровня Bugatti. Здесь расходы не просто высоки — они сопоставимы со стоимостью нового автомобиля среднего класса. Например, одна лишь замена масла в Bugatti Veyron может обойтись в сумму, за которую можно купить новую Dacia Duster.

Фото: commons.wikimedia.org by Andrew Basterfield, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Bugatti Chiron

Обычное обслуживание — на вес золота

Как отмечает автоколлекционер и блогер Мэнни Хошбин, для того чтобы провести стандартную замену масла в Veyron, необходимо разобрать половину автомобиля: снять колёса, тормоза, крылья и доступ к 16 сливным пробкам. Итог — около 25 000 долларов только за эту процедуру. Замена шин ещё дороже — порядка 50 000 долларов. А полный комплект колёс — 38 000. Обслуживание раз в год или каждые 15 000 км обойдётся в сумму свыше 100 000 долларов.

Bugatti Chiron: ценник как за квартиру

У владельцев Chiron Pur Sport расходы ещё серьёзнее: плановое обслуживание за 4 года может достигать от 340 000 до 405 000 евро — и это без учёта налогов. Это уже уровень элитной недвижимости.

Ferrari и ещё более закрытый клуб

Если вы думаете, что Bugatti — предел, достаточно заглянуть в мир Ferrari. Программа Corse Clienti — эксклюзивный клуб для владельцев редчайших моделей, таких как FXX K. Автомобили не передаются в личное пользование — Ferrari хранит их и предоставляет лишь во время закрытых гоночных мероприятий. Стоимость участия в программе вместе с машиной, логистикой и персоналом — запредельна.

Когда роскошь выходит за пределы гаража

Цены на обслуживание подобных машин демонстрируют: владение суперкаром — это не просто красивая обложка, а настоящий финансовый вызов. И если покупка автомобиля кажется достижимой, то его дальнейшее содержание быстро возвращает на землю. Для большинства такие расходы сродни другой вселенной, но они наглядно показывают, что элитные автомобили — это целая философия, в которой комфорт стоит баснословных денег.

Уточнения

Bugatti Automobiles S.A.S. (кратко: Bugatti — «Буга́тти») — ранее итальянская, сейчас французская автомобилестроительная компания, специализирующаяся на выпуске легковых автомобилей класса люкс под маркой Bugatti.

