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Не моргай — оштрафуют: когда поворотник обязателен, даже если ты на главной

2:01
Авто

Каждому водителю знакома ситуация: кто-то "провернул" манёвр без сигналов поворота, а кто-то резко съехал с главной дороги, не подав знак. Часто такие действия вызывают негодование, особенно на сложных перекрёстках. Одни оправдываются привычкой, другие — своей интерпретацией ПДД. Разбираемся, когда поворотники действительно обязательны, а когда можно обойтись без них.

Мужчина в тёмных очках смотрит в зеркало заднего вида
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мужчина в тёмных очках смотрит в зеркало заднего вида

Сложные перекрёстки — больше всего вопросов

Наибольшее число споров вызывают Т- и Y-образные развилки, где главная дорога поворачивает, а не продолжается прямо. Многие считают, что если машина следует по направлению главной, сигнал поворота не нужен. Однако всё не так однозначно.

Что говорят правила

Пункт 8.1 ПДД обязывает водителя подавать сигнал при начале движения, перестроении, повороте, развороте и остановке. То есть — всегда, когда меняется направление или положение транспортного средства на проезжей части.

Иными словами, даже если автомобиль продолжает движение по изгибающейся главной, но при этом меняет направление, поворотник обязан быть включён. Исключение — движение прямо по своей полосе без отклонений.

Разметки нет? Работает визуальная логика

Если дорожной разметки нет, вступает в силу пункт 9.1 ПДД: количество полос водитель определяет самостоятельно, исходя из ширины проезжей части и безопасных интервалов. Визуально следует определить середину дороги и оценить, планируете ли вы изменить направление. Если — да, поворотник обязателен.

Поворотник — не формальность. Это инструмент безопасности. Его нужно включать не только при явном повороте, но и при любом изменении направления, даже если вы на главной. Особенно важно быть понятным для других участников движения.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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