Гараж — цитадель мужчины: как жили, чинили и варили на 6 квадратных метрах

Советский гараж — это не просто место для машины. Это была священная территория, цитадель мужского мира, где между канистрой, тисками и диваном рождались не только мопеды, но и философия.
Давай заглянем туда, где пахнет бензином, сваркой и немного — свободой.
Вход в иной мир: гараж как убежище
6 квадратов — а вмещалось ВСЁ:
Часто был погреб (яма) — для ремонта снизу и хранения:
Чинили всё, даже то, что не ломалось
В ход шли:
Кулинария гаражного масштаба
На электроплитке варили:
Иногда устраивали мини-банкет:
Интерьер в стиле "советский техностимпанк"
Стены в подтеках масла, карта Волгоградской области, старые свечи как декор.
Проводка на гвоздях, трещотки как арт-объекты, магнитола "Вега", хрипит Высоцкий.
Иногда — телевизор "Рекорд" + антенна из ложек — для просмотра хоккея или программы "Время".
Главное — атмосфера
Это было место, где мужчина был сам себе хозяин, инженер, изобретатель и философ. Где можно было уйти от дома, но остаться в родной вселенной. Где взрослые мужики снова становились пацанами — с мопедом, мечтой и закопчёнными руками.
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