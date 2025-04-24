Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шокирующий гигант: как Universal Studios Great Britain изменит ландшафт индустрии развлечений
Ванильный соус и гречка — неожиданный, но идеальный союз
Один куст — ведро кабачков: три приёма, которые творят чудеса
Тревожный звонок для Би-2: признания Лёвы* привели к неутешительному диагнозу
Холодный фронт на подходе? Как долго продлится природная аномалия
Любите шашлык? Вот сколько можно съесть без вреда
Обвали, обжарь и накрой: отбивные из печени по золотому стандарту
Пугающие прогнозы: в Москве могут появиться энцефалитные клещи
ФСБ сорвала теракт на нефтехимзаводе — дроны с бомбами были готовы

Гараж — цитадель мужчины: как жили, чинили и варили на 6 квадратных метрах

2:09
Авто

Советский гараж — это не просто место для машины. Это была священная территория, цитадель мужского мира, где между канистрой, тисками и диваном рождались не только мопеды, но и философия.

Гараж
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Гараж

Давай заглянем туда, где пахнет бензином, сваркой и немного — свободой.

Вход в иной мир: гараж как убежище

6 квадратов — а вмещалось ВСЁ:

  • Жигули,
  • верстак,
  • уголок с диваном и плиткой,
  • старый холодильник,
  • книжка "Сам себе автомеханик",
  • и полки с тем, что "всегда пригодится".

Часто был погреб (яма) — для ремонта снизу и хранения:

  • банок с огурцами,
  • закатанных "на зиму" кабачков,
  • и ящиков с инструментами, которые уже никто не помнил по имени.

Чинили всё, даже то, что не ломалось

  • "Не работает? Разберём. Работает? Разберём, чтобы лучше!"
  • Капремонт двигателя в -10 — не проблема, лишь бы был чай и товарищ.

В ход шли:

  • старые носки — как ветошь,
  • лампочка на шнуре — как свет во тьме,
  • и молоток — как универсальный ключ от всех проблем.

Кулинария гаражного масштаба

На электроплитке варили:

  • яйца,
  • пельмени в консервной банке (!),
  • и чай в эмалированной кружке, которая знала Сталина.

Иногда устраивали мини-банкет:

  • "закусон" прямо на верстаке,
  • "сороковка" под шестерёнку,
  • и долгие разговоры: про жизнь, про власть, про то, как "раньше было лучше".

Интерьер в стиле "советский техностимпанк"

Стены в подтеках масла, карта Волгоградской области, старые свечи как декор.

Проводка на гвоздях, трещотки как арт-объекты, магнитола "Вега", хрипит Высоцкий.

Иногда — телевизор "Рекорд" + антенна из ложек — для просмотра хоккея или программы "Время".

Главное — атмосфера

Это было место, где мужчина был сам себе хозяин, инженер, изобретатель и философ. Где можно было уйти от дома, но остаться в родной вселенной. Где взрослые мужики снова становились пацанами — с мопедом, мечтой и закопчёнными руками.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Босоножки ждут: 5 педикюров, которые выглядят на миллион
Красота и стиль
Босоножки ждут: 5 педикюров, которые выглядят на миллион Аудио 
Счастье на четырёх лапах: эти повадки выдают счастливую собаку — проверьте свою
Домашние животные
Счастье на четырёх лапах: эти повадки выдают счастливую собаку — проверьте свою
Экспорт грузинского вина в Россию рухнул на 60%: что стало причиной сокрушительного падения
Экономика и бизнес
Экспорт грузинского вина в Россию рухнул на 60%: что стало причиной сокрушительного падения Аудио 
Популярное
Экспорт грузинского вина в Россию рухнул на 60%: что стало причиной сокрушительного падения

Экспорт грузинского вина в Россию упал на 60% в первом квартале 2025 года, вместе с падением объемов других алкогольных напитков. Узнайте причины!

Экспорт грузинского вина в Россию рухнул на 60%: что стало причиной сокрушительного падения
Капля масла — и волосы преображаются: секрет, о котором не говорят парикмахеры
Капля масла — и волосы преображаются: секрет, о котором не говорят парикмахеры
Эти ошибки стоят вам половины бака — пора их прекратить совершать
Босоножки ждут: 5 педикюров, которые выглядят на миллион
Конгрессмен Фицпатрик выстрелил посланием Путину по русским и мог начать войну с РФ Олег Володин 1 миллион призраков: куда исчезают солдаты ВСУ и зачем Киеву срочно 600 тысяч мяса Дмитрий Плотников Тарифная война: китайские учёные ищут новые пути к молекулярным исследованиям Игорь Буккер
Первая в мире химера среди приматов: что это значит для человечества
Эта монета в 2 евро стоит почти миллион: как одна мелкая надпись может принести состояние
Почему строители всё чаще отказываются от фанеры в пользу другого материала
Почему строители всё чаще отказываются от фанеры в пользу другого материала
Последние материалы
Один куст — ведро кабачков: три приёма, которые творят чудеса
Тревожный звонок для Би-2: признания Лёвы* привели к неутешительному диагнозу
Холодный фронт на подходе? Как долго продлится природная аномалия
Любите шашлык? Вот сколько можно съесть без вреда
Обвали, обжарь и накрой: отбивные из печени по золотому стандарту
Пугающие прогнозы: в Москве могут появиться энцефалитные клещи
ФСБ сорвала теракт на нефтехимзаводе — дроны с бомбами были готовы
ЕГЭ остаётся: Музаев объяснил, почему отменять его для олимпиадников не будут
Включил рециркуляцию: тогда следи за самочувствием — воздух в салоне может быть ядовитым
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.