Новый пилот Формулы-1 получил права прямо перед гонкой: история наследника Льюиса Хэмилтона

Он уже давно мчится по трассам на болиде Формулы-1 со скоростью под 300 км/ч, а теперь наконец-то сможет легально ездить по обычным дорогам. Кими Антонелли, новый пилот команды Mercedes и официально — наследник Льюиса Хэмилтона, получил своё первое водительское удостоверение всего за шесть недель до старта сезона Гран-при.
На фото в соцсетях команды — улыбающийся Кими за рулем учебного автомобиля. Подпись гласит просто:
"Миссия выполнена".
И действительно — теперь у него есть не только водительские права, но и суперлицензия FIA, необходимая для участия в чемпионате Формулы-1. И хотя многим это может показаться парадоксом — гонщик уровня Формулы-1, но без обычных прав — в автоспорте это не редкость. До недавнего времени Кими просто не достиг минимального возраста для получения документа.
Кими родился 25 августа 2006 года, он — сын бывшего итальянского гонщика Марко Антонелли. Свой первый большой успех он достиг ещё в картинге, завоевав два европейских титула в 2020 и 2021 годах. Затем последовали победы в итальянской Формуле-4 (2022) и Formula Regional European Championship (2023).
Своей скоростью и зрелостью Кими поразил наблюдателей и специалистов, и именно он был выбран Mercedes в качестве наследника Хэмилтона, который с 2025 года официально переходит в Ferrari. В новом сезоне Антонелли будет напарником Джорджа Рассела.
Факт, что гонщик такого уровня только-только получил права, ещё раз подчёркивает, насколько разные миры автоспорта и повседневной езды. За рулём болида важна одна динамика, на улицах — совсем другая. Но теперь Кими сможет легально припарковаться у супермаркета — и через пару недель стартовать в гонке Гран-при Австралии.
Формула-1 (Ф1, англ. Formula One, Formula 1, F1) — чемпионат мира по кольцевым автогонкам, который проводится ежегодно и состоит из этапов (называемых Гран-при), в соответствии с техническими нормами, требованиями и правилами, установленными Международной автомобильной федерацией (ФИА, англ. FIA).
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