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Автомобиль, опередивший своё время: что сделало легендарный Citroën DS культовым

1:45
Авто

В 2025 году легендарный Citroën DS отмечает своё 70-летие. Этот автомобиль, представленный в 1955 году, стал настоящей революцией в мире автопрома благодаря своему футуристическому дизайну и инновационным техническим решениям.

Citroën DS
Фото: commons.wikimedia.org by Slaunger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Citroën DS

Citroën DS, прозванный "Богиней" (от французского "Déesse"), был представлен 6 октября 1955 года на Парижском автосалоне. Его аэродинамический дизайн, разработанный Фламинио Бертони, и передовые технологии, такие как гидропневматическая подвеска, сделали его иконой автомобильного мира.

Одним из ключевых новшеств DS стала гидропневматическая подвеска, разработанная Полем Маже, которая обеспечивала непревзойдённый комфорт и управляемость. Кроме того, автомобиль оснащался гидравлической системой управления, включая тормоза и сцепление, что было новаторским решением для своего времени.

На протяжении своего производства DS претерпел множество изменений. Мощность двигателей увеличивалась, а дизайн становился всё более современным. В 1967 году были введены поворотные фары, которые следовали за направлением движения, улучшая видимость на поворотах.

В честь 70-летия модели в 2025 году на выставке Rétromobile в Париже была организована специальная экспозиция, посвящённая Citroën DS. Посетители могли увидеть различные версии этого легендарного автомобиля и узнать больше о его истории и влиянии на автомобильную индустрию.

Уточнения

Citroën DS — автомобиль бизнес-класса, выпускавшийся французской фирмой Citroën в 1955—1975 годах.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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