Мотоцикл с коляской — гордость советского двора и враг поворотов

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Мотоцикл с коляской — это как танк на трёх колёсах: по прямой ещё ничего, но стоит повернуть — и начинается цирковое представление.

Фото: commons.wikimedia.org by Апатинаити, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Иж Юпитер-2

Особенно если едешь один, а коляска пустая — баланс сбит, уводит вбок, и удержать ровную траекторию уже задачка не из лёгких.

Но зато какая ностальгия! "Урал", ИЖ с коляской — это был почти семейный транспорт. И багаж влезет, и соседа подвезти можно, и на рыбалку, и на дачу. А звук этого мотора… его не спутать ни с чем.

Урал М-62 (и последующие модели Урал)

Это, наверное, самый узнаваемый и культовый мотоцикл с коляской в СССР. Был оснащён мощным двигателем, который обеспечивал отличную проходимость и надёжность. Идеален для дальних поездок и путешествий по российским просторам. Этот мотоцикл мог быть оснащён не только коляской, но и пулемётом (в частности, модель Урал-375 использовалась в армии).

ИЖ

Мотоцикл с коляской, который был популярен среди советских граждан с 50-60-х гг. Отличался компактностью и манёвренностью, но в то же время был достаточно мощным для передвижения на средней и дальней дистанции. У ИЖ был и более лёгкий и доступный дизайн по сравнению с "Уралом".

Они стали неотъемлемой частью советской жизни, символизировали свободу передвижения, а также являлись важным средством транспорта в условиях, где другие виды транспорта были менее доступными.