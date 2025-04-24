Почему в некоторых городах СССР трамваи заменили троллейбусами?

Вроде бы и трамвай, и троллейбус — электротранспорт, оба не дымят, возят много людей… но в некоторых городах СССР действительно трамваи начали массово убирать и заменять троллейбусами, особенно в 60–80-х годах.
Причин было несколько — и все довольно прагматичные.
Изношенность и дороговизна трамвайной инфраструктуры
Трамвай требует:
Содержание трамвайных путей — дорого и трудоёмко. А в СССР, особенно в провинции, рельсы часто приходили в негодность. Их ремонтировали через раз, и иногда проще было убрать пути, чем вкладываться в капитальный ремонт.
Троллейбус — дешевле в запуске
Для запуска троллейбусной линии нужно было только:
Это в разы дешевле, чем тянуть трамвайные рельсы по городу. Особенно если город развивался и появлялись новые микрорайоны — тянуть туда троллейбус было проще.
Городская застройка — трамваю не влезть
В старых центрах улицы узкие, повороты крутые. Трамвай на таких маршрутах:
Троллейбус же — манёвренный, объедет припаркованную машину или аварию. Поэтому в плотной застройке трамвай признавался неэффективным.
Упор на "модернизацию" и "обновление"
Во многих городах 60–70-х троллейбус воспринимался как более современный транспорт, чем трамвай:
Это как с автомобилями: трамвай — словно старая "Волга", а троллейбус — уже "Жигули".
Политическое или плановое решение
Иногда в столице республики или крупном городе принимали решение "перевести весь транспорт на троллейбусы", исходя из планов пятилеток, отчётов и красивых цифр. А трамвай шёл под нож — просто потому что так велела Москва или местный обком.
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