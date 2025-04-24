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Почему в некоторых городах СССР трамваи заменили троллейбусами?

2:29
Авто

Вроде бы и трамвай, и троллейбус — электротранспорт, оба не дымят, возят много людей… но в некоторых городах СССР действительно трамваи начали массово убирать и заменять троллейбусами, особенно в 60–80-х годах.

Троллейбус
Фото: commons.wikimedia.org by GTRus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Троллейбус

Причин было несколько — и все довольно прагматичные.

Изношенность и дороговизна трамвайной инфраструктуры

Трамвай требует:

  • рельсы,
  • тяговые подстанции,
  • сложную схему путей и стрелок.

Содержание трамвайных путей — дорого и трудоёмко. А в СССР, особенно в провинции, рельсы часто приходили в негодность. Их ремонтировали через раз, и иногда проще было убрать пути, чем вкладываться в капитальный ремонт.

Троллейбус — дешевле в запуске

Для запуска троллейбусной линии нужно было только:

  • контактную сеть (провода),
  • парк машин,
  • депо.

Это в разы дешевле, чем тянуть трамвайные рельсы по городу. Особенно если город развивался и появлялись новые микрорайоны — тянуть туда троллейбус было проще.

 

Городская застройка — трамваю не влезть

В старых центрах улицы узкие, повороты крутые. Трамвай на таких маршрутах:

  • часто мешал остальному транспорту,
  • был шумный и "дёргался",
  • создавал пробки (особенно если рельсы шли по проезжей части).

Троллейбус же — манёвренный, объедет припаркованную машину или аварию. Поэтому в плотной застройке трамвай признавался неэффективным.

Упор на "модернизацию" и "обновление"

Во многих городах 60–70-х троллейбус воспринимался как более современный транспорт, чем трамвай:

  • выглядел "легче", быстрее,
  • не так трясся,
  • казался более "престижным" для новых районов.

Это как с автомобилями: трамвай — словно старая "Волга", а троллейбус — уже "Жигули".

Политическое или плановое решение

Иногда в столице республики или крупном городе принимали решение "перевести весь транспорт на троллейбусы", исходя из планов пятилеток, отчётов и красивых цифр. А трамвай шёл под нож — просто потому что так велела Москва или местный обком.

Примеры:

  • В Туле трамвай убрали полностью в 2000-х, но тенденция пошла ещё с СССР.
  • В Калинине (Твери) часть трамвайных линий начали демонтировать ещё в 80-х.
  • В Армавире трамвай просуществовал до конца 90-х, а изначально был в центре города.
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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