Почему в некоторых городах СССР трамваи заменили троллейбусами?

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Вроде бы и трамвай, и троллейбус — электротранспорт, оба не дымят, возят много людей… но в некоторых городах СССР действительно трамваи начали массово убирать и заменять троллейбусами, особенно в 60–80-х годах.

Фото: commons.wikimedia.org by GTRus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Троллейбус

Причин было несколько — и все довольно прагматичные.

Изношенность и дороговизна трамвайной инфраструктуры

Трамвай требует:

рельсы,

тяговые подстанции,

сложную схему путей и стрелок.

Содержание трамвайных путей — дорого и трудоёмко. А в СССР, особенно в провинции, рельсы часто приходили в негодность. Их ремонтировали через раз, и иногда проще было убрать пути, чем вкладываться в капитальный ремонт.

Троллейбус — дешевле в запуске

Для запуска троллейбусной линии нужно было только:

контактную сеть (провода),

парк машин,

депо.

Это в разы дешевле, чем тянуть трамвайные рельсы по городу. Особенно если город развивался и появлялись новые микрорайоны — тянуть туда троллейбус было проще.

Городская застройка — трамваю не влезть

В старых центрах улицы узкие, повороты крутые. Трамвай на таких маршрутах:

часто мешал остальному транспорту,

был шумный и "дёргался",

создавал пробки (особенно если рельсы шли по проезжей части).

Троллейбус же — манёвренный, объедет припаркованную машину или аварию. Поэтому в плотной застройке трамвай признавался неэффективным.

Упор на "модернизацию" и "обновление"

Во многих городах 60–70-х троллейбус воспринимался как более современный транспорт, чем трамвай:

выглядел "легче", быстрее,

не так трясся,

казался более "престижным" для новых районов.

Это как с автомобилями: трамвай — словно старая "Волга", а троллейбус — уже "Жигули".

Политическое или плановое решение

Иногда в столице республики или крупном городе принимали решение "перевести весь транспорт на троллейбусы", исходя из планов пятилеток, отчётов и красивых цифр. А трамвай шёл под нож — просто потому что так велела Москва или местный обком.

Примеры: