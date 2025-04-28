Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Самая большая ошибка в спальне: как спасти интерьер при неудачной покраске стен
Тайное оружие веганов: этот белок построит мышцы не хуже мяса
Полёт без билета: что произошло с россиянкой, скрывшейся в самолёте на пути в Париж?
Не верите в магию растений? Узнайте, как огурцы и кукуруза могут превратить ваш огород в оазис
Кот замолчал — проблемы начались: когда отсутствие мяу должно насторожить
50+ и стильные ногти: не верьте, что возраст ограничивает красоту
Как из обычного мяса сделать легенду пикника: три советских рецепта
Меня поджарили: Филипп Киркоров едва не сгорел на сцене
Холера в мире: насколько реальны риски для России в 2025 году

Секреты выбора всесезонных шин: что нужно знать перед покупкой

2:50
Авто

Всесезонные шины — это универсальное решение для автомобилистов, которым важен комфорт, безопасность и экономичность в течение всего года. Ниже — обзор лучших моделей 2024 года с характеристиками и ценами.

автомобильная резина
Фото: commons.wikimedia by Johann Jaritz is licensed under GNU Free Documentation License
автомобильная резина

1. Pirelli Cinturato P7: комфорт и тишина
Идеальны для седанов, купе и кроссоверов. Обеспечивают плавную езду и снижают внутренний шум. Цена — от $175.

2. Continental Contact Tour A/S Plus: экономия без компромиссов
Экологичная технология EcoPlus и гарантия до 12 900 км делают их отличным вариантом по цене от $80.

3. Michelin CrossClimate2: уверенность в любую погоду
Подходят для широкого спектра авто — от седанов до внедорожников. Отличная управляемость даже на мокрой дороге. Цена — от $187,99.

4. Goodyear Assurance ComfortDrive: максимум комфорта
Комфортная и бесшумная езда благодаря технологии ComfortFlex. Цена — от $168,99.

5. Bridgestone Potenza RE980AS+: идеальны для спортивной езды
Асимметричный протектор и 3D-прорези обеспечивают стабильность на мокрой и сухой дороге. Цена — от $154,72.

6. Pirelli Scorpion AS Plus 3: надёжность для внедорожников
Созданы для SUV и пикапов, устойчивы к износу. Цена — от $178,16.

7. BFGoodrich Commercial T/A All-Season 2: прочность на шоссе
Выдерживают высокие скорости и нагрузку. Прочная конструкция и плечевые вставки. Цена — от $195,99.

8. Michelin Pilot Sport All-Season 4: для динамичных водителей
Спортивные характеристики, технология Helio+ и уверенность на трассе. Цена — от $176,00.

Как выбрать между всесезонными, всепогодными и сезонными шинами?

Всесезонные шины — универсальны, но не идеальны для экстремального климата.
Всепогодные шины лучше работают при осадках, но слабее на сухом покрытии.
Летние и зимние — лучший выбор в регионах с ярко выраженными сезонами.
 
Ключевые недостатки

Не справляются с жарой и морозами круглый год.
Компромисс между комфортом и специализацией.

Уточнения

SUV ([es-yu-vi], акроним от англ. sport utility vehicle, — «спортивно-утилитарный автомобиль») — тип автомобиля, происходящий изначально из класса внедорожников, но используемый в подавляющем большинстве случаев в городах и на асфальтированной дороге.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Восточная привычка, которая делает волосы гуще — без дорогостоящих процедур
Красота и стиль
Восточная привычка, которая делает волосы гуще — без дорогостоящих процедур Аудио 
Не снимайте себя на камеру, не раздевайтесь и не флиртуйте: названы главные правила этикета в спортзале
Новости спорта
Не снимайте себя на камеру, не раздевайтесь и не флиртуйте: названы главные правила этикета в спортзале Аудио 
Китайцы обманули: самосвалы сертифицировали одни, а в продажу пошли совсем другие
Авто
Китайцы обманули: самосвалы сертифицировали одни, а в продажу пошли совсем другие Аудио 
Популярное
Россию заполонили одноразовые авто: сколько лет живут машины нового поколения

Современные машины становятся "одноразовыми": зачем автопроизводители закладывают срок службы в проект?

Россию заполонили одноразовые авто: сколько лет живут машины нового поколения
Чеснок в мае просит о помощи: три простых подкормки для богатого урожая
Чеснок в мае просит о помощи: три простых подкормки для богатого урожая
Почему крокодилы не обедают капибарами: история дружбы, которой лучше не верить
Змеи адаптируют яд к окружающей среде: вот что обнаружили исследователи
Китайско-американская война пошлин набирает обороты Светлана Батанова Пересидеть Трампа, чтобы расправиться с Россией — такой курс взяла Европа Любовь Степушова Голодные покупатели: как их выбор пищи зависит от вкуса и внешнего вида — шокирующие факты Игорь Буккер
В лучших отелях туалеты чистят только этим — вам обязательно стоит попробовать
Символ эксклюзивности: почему все хотят жить в "Белом дереве"
Вороны научились видеть то, что не замечают люди: сенсационное открытие
Вороны научились видеть то, что не замечают люди: сенсационное открытие
Последние материалы
Самая большая ошибка в спальне: как спасти интерьер при неудачной покраске стен
Тайное оружие веганов: этот белок построит мышцы не хуже мяса
Полёт без билета: что произошло с россиянкой, скрывшейся в самолёте на пути в Париж?
Не верите в магию растений? Узнайте, как огурцы и кукуруза могут превратить ваш огород в оазис
Кот замолчал — проблемы начались: когда отсутствие мяу должно насторожить
50+ и стильные ногти: не верьте, что возраст ограничивает красоту
Как из обычного мяса сделать легенду пикника: три советских рецепта
Меня поджарили: Филипп Киркоров едва не сгорел на сцене
Холера в мире: насколько реальны риски для России в 2025 году
Восторг и критика: как Польша планирует реализовать амбициозный проект АЭС
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.