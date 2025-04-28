Секреты выбора всесезонных шин: что нужно знать перед покупкой

Всесезонные шины — это универсальное решение для автомобилистов, которым важен комфорт, безопасность и экономичность в течение всего года. Ниже — обзор лучших моделей 2024 года с характеристиками и ценами.
1. Pirelli Cinturato P7: комфорт и тишина
Идеальны для седанов, купе и кроссоверов. Обеспечивают плавную езду и снижают внутренний шум. Цена — от $175.
2. Continental Contact Tour A/S Plus: экономия без компромиссов
Экологичная технология EcoPlus и гарантия до 12 900 км делают их отличным вариантом по цене от $80.
3. Michelin CrossClimate2: уверенность в любую погоду
Подходят для широкого спектра авто — от седанов до внедорожников. Отличная управляемость даже на мокрой дороге. Цена — от $187,99.
4. Goodyear Assurance ComfortDrive: максимум комфорта
Комфортная и бесшумная езда благодаря технологии ComfortFlex. Цена — от $168,99.
5. Bridgestone Potenza RE980AS+: идеальны для спортивной езды
Асимметричный протектор и 3D-прорези обеспечивают стабильность на мокрой и сухой дороге. Цена — от $154,72.
6. Pirelli Scorpion AS Plus 3: надёжность для внедорожников
Созданы для SUV и пикапов, устойчивы к износу. Цена — от $178,16.
7. BFGoodrich Commercial T/A All-Season 2: прочность на шоссе
Выдерживают высокие скорости и нагрузку. Прочная конструкция и плечевые вставки. Цена — от $195,99.
8. Michelin Pilot Sport All-Season 4: для динамичных водителей
Спортивные характеристики, технология Helio+ и уверенность на трассе. Цена — от $176,00.
Как выбрать между всесезонными, всепогодными и сезонными шинами?
Всесезонные шины — универсальны, но не идеальны для экстремального климата.
Всепогодные шины лучше работают при осадках, но слабее на сухом покрытии.
Летние и зимние — лучший выбор в регионах с ярко выраженными сезонами.
Ключевые недостатки
Не справляются с жарой и морозами круглый год.
Компромисс между комфортом и специализацией.
SUV ([es-yu-vi], акроним от англ. sport utility vehicle, — «спортивно-утилитарный автомобиль») — тип автомобиля, происходящий изначально из класса внедорожников, но используемый в подавляющем большинстве случаев в городах и на асфальтированной дороге.
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