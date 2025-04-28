Секреты выбора всесезонных шин: что нужно знать перед покупкой

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Всесезонные шины — это универсальное решение для автомобилистов, которым важен комфорт, безопасность и экономичность в течение всего года. Ниже — обзор лучших моделей 2024 года с характеристиками и ценами.

Фото: commons.wikimedia by Johann Jaritz is licensed under GNU Free Documentation License автомобильная резина

1. Pirelli Cinturato P7: комфорт и тишина

Идеальны для седанов, купе и кроссоверов. Обеспечивают плавную езду и снижают внутренний шум. Цена — от $175.

2. Continental Contact Tour A/S Plus: экономия без компромиссов

Экологичная технология EcoPlus и гарантия до 12 900 км делают их отличным вариантом по цене от $80.

3. Michelin CrossClimate2: уверенность в любую погоду

Подходят для широкого спектра авто — от седанов до внедорожников. Отличная управляемость даже на мокрой дороге. Цена — от $187,99.

4. Goodyear Assurance ComfortDrive: максимум комфорта

Комфортная и бесшумная езда благодаря технологии ComfortFlex. Цена — от $168,99.

5. Bridgestone Potenza RE980AS+: идеальны для спортивной езды

Асимметричный протектор и 3D-прорези обеспечивают стабильность на мокрой и сухой дороге. Цена — от $154,72.

6. Pirelli Scorpion AS Plus 3: надёжность для внедорожников

Созданы для SUV и пикапов, устойчивы к износу. Цена — от $178,16.

7. BFGoodrich Commercial T/A All-Season 2: прочность на шоссе

Выдерживают высокие скорости и нагрузку. Прочная конструкция и плечевые вставки. Цена — от $195,99.

8. Michelin Pilot Sport All-Season 4: для динамичных водителей

Спортивные характеристики, технология Helio+ и уверенность на трассе. Цена — от $176,00.

Как выбрать между всесезонными, всепогодными и сезонными шинами?

Всесезонные шины — универсальны, но не идеальны для экстремального климата.

Всепогодные шины лучше работают при осадках, но слабее на сухом покрытии.

Летние и зимние — лучший выбор в регионах с ярко выраженными сезонами.



Ключевые недостатки

Не справляются с жарой и морозами круглый год.

Компромисс между комфортом и специализацией.

Уточнения

SUV ([es-yu-vi], акроним от англ. sport utility vehicle, — «спортивно-утилитарный автомобиль») — тип автомобиля, происходящий изначально из класса внедорожников, но используемый в подавляющем большинстве случаев в городах и на асфальтированной дороге.

