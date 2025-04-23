Как в СССР из ничего делали мопеды и багги своими руками

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Это было квинтэссенцией советского гения и смекалки!

Фото: commons.wikimedia.org by Sergiy Galyonkin from Raleigh, USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Багги

В СССР своими руками из подручных материалов делали буквально всё — и мопеды, и багги, и даже самодельные танки.

Не от хорошей жизни, конечно, а потому что:

1. Достать технику было сложно (дефицит!)

2. Части покупались/менялись на барахолках, у друзей или с разбора списанной техники.

3. Техническое образование (даже у подростков!) было на уровне.

Как делали мопеды из ничего

Основы: рама — часто от велосипеда типа "Орлёнок", "Кама" или "Украина". У кого что было.

Двигатель — искали моторы от:

— бензопил (например, "Дружба"),

— стиральных машин (для самых отчаянных),

— списанных мопедов ("Рига", "Карпаты", "Верховина"),

— иногда даже мотор от мотопомпы!

Бак — или от старой техники, или из кастрюли (!), канистры, фляги. Трансмиссия — ременная передача, цепная, кто как мог. Часто просто с прямым приводом. Зажигание — колхозили из велосипедного динамо или контактной системы с мотоцикла.

Оформление

Поворотники — из фонариков. Фара — от велосипеда или автомобиля. Сиденье — от табуретки, велосипедное, или с поролоном и дермантином.

Как делали багги

База: рама — самодельная, сваренная из труб (иногда от мебельных каркасов или водопровода). Подвеска — каннибалили от мотоциклов (например, "Урал" или "Минск") или легковушек (особенно "Жигулей"). Колёса — от мотоциклов, тачек, списанных автомобилей.

Техническая часть: двигатель — брали от мотоциклов, мопедов, "Запорожца" (особенно любим был его V4). Рулевое управление — из частей ВАЗов или Москвича. Тормоза — как правило, упрощённые, часто механические. Кузов — часто отсутствовал или делался из фанеры, жести, алюминия, а иногда даже из… древесностружечных плит (ДСП).

Откуда черпали знания?

Журналы "Юный техник", "Моделист-конструктор", "Техника — молодёжи".

Кружки при Дворцах пионеров: авиамодельные, автомодельные.

Общение в гаражах, на "барахолках", в мастерских.

Радио и телепередачи, посвящённые технике.

Это работало потому что люди в СССР умели думать, чертить, паять, точить. Почти у каждого был доступ к слесарке, сварке, токарке — в школе, на работе или в ГСК. И главное — руки из правильного места и мечта прокатиться с ветерком.