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ТОП-5 лучших легковушек всех времён

2:09
Авто

ТОП лучших легковушек всех времён зависит от того, что считать "лучше".

Toyota Corolla
Фото: Wikipedia by Aero777, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Toyota Corolla

Надёжность? Культовость? Дизайн? Технологии?

Но вот универсальный ТОП-5, который объединил бы всё понемногу — от массовости до инженерного гения.

1. Toyota Corolla

Почему:

  • Самая продаваемая машина в истории (50+ млн экземпляров).
  • Надёжная, доступная, простая в обслуживании.
  • Символ "рабочей лошадки" для миллионов людей.

Годы производства: с 1966 года по сей день.

2. Volkswagen Beetle (Жук)

Почему:

  • Легенда послевоенного автопрома.
  • Простой, надёжный, с душой.
  • Стал символом 60-х и хиппи-культуры.

Годы: 1938-2003 (оригинальный дизайн).

3. Porsche 911

Почему:

  • Икона спортивных автомобилей.
  • Выпускается с 1964 года и поныне, практически без смены концепции.
  • Инженерный шедевр с характером.

Годы: 1964 — настоящее время.

4. Ford Model T

Почему:

  • Машина, которая "поставила мир на колёса".
  • Первый массовый автомобиль, сделанный на конвейере.
  • Сделал авто доступным простому человеку.

Годы: 1908-1927.

5. Honda Civic

Почему:

  • Синоним надёжности и экономичности.
  • Модели 80-90-х стали культовыми у автолюбителей.
  • Вдохновляла тюнинг-культуру (особенно в США и Японии).

Годы: с 1972 года по сей день.

Почётное упоминание

  1. Mercedes-Benz S-Class — эталон комфорта и технологий.
  2. Tesla Model S — электрошокер автопрома.
  3. ВАЗ-2101 (копейка) — сердце советского автолюбителя.
  4. Mini Cooper (оригинальный) — гениальный компакт-кар.
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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