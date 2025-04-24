ТОП-5 лучших легковушек всех времён
2:09
ТОП лучших легковушек всех времён зависит от того, что считать "лучше".
Фото: Wikipedia by Aero777, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Toyota Corolla
Надёжность? Культовость? Дизайн? Технологии?
Но вот универсальный ТОП-5, который объединил бы всё понемногу — от массовости до инженерного гения.
1. Toyota Corolla
Почему:
- Самая продаваемая машина в истории (50+ млн экземпляров).
- Надёжная, доступная, простая в обслуживании.
- Символ "рабочей лошадки" для миллионов людей.
Годы производства: с 1966 года по сей день.
2. Volkswagen Beetle (Жук)
Почему:
- Легенда послевоенного автопрома.
- Простой, надёжный, с душой.
- Стал символом 60-х и хиппи-культуры.
Годы: 1938-2003 (оригинальный дизайн).
3. Porsche 911
Почему:
- Икона спортивных автомобилей.
- Выпускается с 1964 года и поныне, практически без смены концепции.
- Инженерный шедевр с характером.
Годы: 1964 — настоящее время.
4. Ford Model T
Почему:
- Машина, которая "поставила мир на колёса".
- Первый массовый автомобиль, сделанный на конвейере.
- Сделал авто доступным простому человеку.
Годы: 1908-1927.
5. Honda Civic
Почему:
- Синоним надёжности и экономичности.
- Модели 80-90-х стали культовыми у автолюбителей.
- Вдохновляла тюнинг-культуру (особенно в США и Японии).
Годы: с 1972 года по сей день.
Почётное упоминание
- Mercedes-Benz S-Class — эталон комфорта и технологий.
- Tesla Model S — электрошокер автопрома.
- ВАЗ-2101 (копейка) — сердце советского автолюбителя.
- Mini Cooper (оригинальный) — гениальный компакт-кар.
Новости об авто
Присоединяйся к Pravda.Ru