ТОП-5 лучших легковушек всех времён

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ТОП лучших легковушек всех времён зависит от того, что считать "лучше".

Фото: Wikipedia by Aero777, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Toyota Corolla

Надёжность? Культовость? Дизайн? Технологии?

Но вот универсальный ТОП-5, который объединил бы всё понемногу — от массовости до инженерного гения.

1. Toyota Corolla

Почему:

Самая продаваемая машина в истории (50+ млн экземпляров).

Надёжная, доступная, простая в обслуживании.

Символ "рабочей лошадки" для миллионов людей.

Годы производства: с 1966 года по сей день.

2. Volkswagen Beetle (Жук)

Почему:

Легенда послевоенного автопрома.

Простой, надёжный, с душой.

Стал символом 60-х и хиппи-культуры.

Годы: 1938-2003 (оригинальный дизайн).

3. Porsche 911

Почему:

Икона спортивных автомобилей.

Выпускается с 1964 года и поныне, практически без смены концепции.

Инженерный шедевр с характером.

Годы: 1964 — настоящее время.

4. Ford Model T

Почему:

Машина, которая "поставила мир на колёса".

Первый массовый автомобиль, сделанный на конвейере.

Сделал авто доступным простому человеку.

Годы: 1908-1927.

5. Honda Civic

Почему:

Синоним надёжности и экономичности.

Модели 80-90-х стали культовыми у автолюбителей.

Вдохновляла тюнинг-культуру (особенно в США и Японии).

Годы: с 1972 года по сей день.

Почётное упоминание