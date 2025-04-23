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Овальные поршни в Ferrari: итальянская революция в мире двигателей

2:01
Авто

Ferrari вновь удивила автомобильный мир, представив революционную разработку: V12-двигатель с овальными поршнями. Этот инновационный подход может изменить представление о конструкции двигателей внутреннего сгорания и продлить жизнь легендарного V12 в эпоху электрификации.

Ferrari V12
Фото: commons.wikimedia.org by Tim Dobbelaere (, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Ferrari V12

Инновации в деталях

В отличие от традиционных круглых поршней, новые "стадионные" поршни имеют прямые боковые стороны и закруглённые концы. Это позволяет разместить цилиндры ближе друг к другу, сокращая длину двигателя без потери объёма и мощности. Такой компактный дизайн особенно важен для интеграции гибридных систем, где каждый сантиметр пространства на вес золота.

Кроме того, овальная форма поршней увеличивает площадь поверхности, что может улучшить тепловую эффективность и позволить использовать больше клапанов на цилиндр, повышая общую производительность двигателя.

Технические особенности

  • Конфигурация: V12 с овальными поршнями

  • Цель: Сокращение длины двигателя для облегчения интеграции гибридных компонентов

Преимущества:

  • Компактность без потери мощности

  • Повышенная тепловая эффективность

  • Возможность увеличения количества клапанов на цилиндр

Исторический контекст

Идея овальных поршней не нова. В 1980-х Honda экспериментировала с ними в мотоцикле NR500, но столкнулась с техническими трудностями. Ferrari, опираясь на современные технологии и материалы, стремится преодолеть эти препятствия и воплотить концепцию в жизнь.

Взгляд в будущее

Хотя пока неизвестно, когда именно этот двигатель появится в серийных моделях, патент свидетельствует о стремлении Ferrari сохранить и адаптировать свои культовые V12 к современным требованиям. Возможно, эта технология станет основой для будущих гибридных суперкаров марки.​

Уточнения

Ferrari «Ферра́ри» — итальянская компания, выпускающая спортивные и гоночные автомобили, базирующаяся в Маранелло.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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