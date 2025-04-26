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MG представляет Cyber X: секретный концепт, который перевернёт рынок

1:51
Авто

Компания MG представила концептуальную новинку — электровнедорожник Cyber X, выполненный в смелом и дерзком дизайне. Это очередной представитель серии Cyber, которая ориентирована на молодую аудиторию, и идёт по стопам спортивного родстера Cyberster. Главное визуальное шоу — выдвижные фары, придающие футуристичному образу ретро-нотки.

китайский электромобиль-родстер MG Cyberster
Фото: commons.wikimedia by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
китайский электромобиль-родстер MG Cyberster

Передняя часть Cyber X завораживает: по периметру проложена световая полоса, центральное место занимает внушительная решётка с уникальной фактурой, а матовое покрытие "под оружейную сталь", тонированные стёкла и двухцветные диски вызывают ассоциации с трансформерами. MG явно стремится привлечь внимание, и это у неё отлично получается.

Концепт построен на полностью электрической платформе с интегрированной аккумуляторной батареей, разработанной концерном SAIC. Производитель позиционирует Cyber X как "игрушку для городских исследований и приключений". Несмотря на внедорожный образ, интеллектуальной системы полного привода ждать не стоит — ставка сделана на подключённые функции и цифровые фишки внутри салона.

MG называет модель витриной дизайнерских возможностей бренда. Конкурировать Cyber X будет с такими моделями, как Smart #5 и другими компактными SUV с премиальным обликом. Пока модель не запущена в серию, но намекается, что серийная версия — вопрос времени.

Параллельно MG обновляет спортивный Cyberster к 2026 году: улучшена аэродинамика, вырос багажник, добавлены голосовое управление и искусственная поясничная поддержка. Это лишь начало — в планах бренда ещё восемь новых моделей в ближайшие пару лет.

Уточнения

MG Cyberster — электромобиль-родстер, выпускающийся с 2023 года китайской компанией SAIC Motor. Ранее в 2021 году был представлен одноимённый концепт-кар. В 2024 году было представлено двухдверное купе, получившее название Cyber GTS.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
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