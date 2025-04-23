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Автомобиль мечты 70-х найден нетронутым спустя полвека: история канадского суперкара Bricklin SV-1

1:57
Авто

В Канаде обнаружен уникальный спортивный автомобиль Bricklin SV-1 1976 года выпуска, который простоял без эксплуатации почти полвека. Этот двухместный купе с дверями типа "крыло чайки" сохранился в превосходном состоянии с пробегом всего 80 км. Единственным вмешательством стала замена повреждённого лобового стекла.

Bricklin SV-1
Фото: commons.wikimedia.org by Ventura19, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Bricklin SV-1

Производство Bricklin SV-1, расшифровываемого как "Safety Vehicle One", осуществлялось в Канаде с 1974 по 1976 год. Всего было выпущено около 2900 экземпляров. Этот конкретный автомобиль считается последним собранным вручную, так как к моменту его сборки производственная линия уже была остановлена из-за банкротства компании.

Модель оснащена 5,8-литровым V8 двигателем Ford мощностью 175 л. с., работающим в паре с 3-ступенчатой автоматической коробкой передач. Максимальная скорость составляет 180 км/ч. Ранние версии 1974 года комплектовались 5,9-литровыми V8 двигателями AMC и предлагались с 3-ступенчатой автоматической или 4-ступенчатой механической трансмиссией.​

Особенностью Bricklin SV-1 являются двери типа "крыло чайки" с электрическим приводом, интегрированная рама безопасности и полиуретановые бамперы. Кузов выполнен из стеклопластика, что придаёт автомобилю лёгкость и прочность.​

Интересно, что основатель компании, Малкольм Бриклин, ранее стал первым, кто импортировал автомобили Subaru в США в 1968 году, а позже привёз в страну югославские модели Zastava под брендом Yugo.

Уточнения

Bricklin SV-1 — канадский полуспортивный автомобиль, выпускавшийся с 1974 по 1976 годы на заводе Bricklin Canada Co. в городе Сент-Джон в провинции Нью-Брансуик.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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