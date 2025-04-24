Уехал с места ДТП и не знал об этом: что может спасти от лишения прав

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Оставление места ДТП почти всегда ведёт к серьёзным последствиям, включая лишение водительских прав. Но что делать, если человек действительно не понял, что стал участником аварии? Можно ли в такой ситуации избежать самого сурового наказания? Разбираем на конкретном примере вместе с юристом.

Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Страховщик осматривает машину после ДТП

Что произошло

"Моя девушка утром поцарапала машину соседа, но не заметила этого и уехала на работу. Позже, уже вечером, нам сообщили о происшествии — ГИБДД была вызвана, всё оформлено. Есть ли шанс сохранить права?"

Комментарий юриста

Юрист и автор книги Юлия Цветкова "В очереди за правосудием", поясняет: ситуация непростая. Если вред причинён только имуществу, участник ДТП должен освободить дорогу, предварительно зафиксировав положение автомобилей, следы происшествия и повреждения. Однако уезжать с места без согласования нельзя, если не было достигнуто соглашение сторон, оформленное по ОСАГО.

В данном случае виновник скрылся с места ДТП, пусть и без злого умысла. Это формально является нарушением закона. Даже добровольное и быстрое возмещение ущерба не освобождает от административной ответственности — лишение прав по-прежнему остаётся возможным.

Есть ли шанс смягчить наказание

Суд всё же будет учитывать важный нюанс: знала ли водитель о происшествии. Если вина не доказана, а обстоятельства вызывают сомнения, действует принцип презумпции невиновности. Как указано в статье 1.5 КоАП РФ, "все неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в его пользу".

Кроме того, суд может учесть добросовестность, готовность загладить вред и отсутствие злого умысла — это не гарантия, но шанс.

Уточнения

Доро́жно-тра́нспортное происше́ствие (ДТП) — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб.

