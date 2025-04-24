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Из СССР с любовью: что бы сказал дед, если бы сел за руль новой Lada Iskra

2:35
Авто

Ровно 55 лет назад с конвейера в Тольятти сошла первая ВАЗ-2101 — будущая легенда, известная как "копейка". Спустя более полувека, в тот же день, АвтоВАЗ представил новую базовую модель — Lada Iskra, призванную заменить Granta. Совпадение по датам стало поводом для необычного сравнения: насколько изменился народный автомобиль?

Lada Iskra
Фото: Telegram-канал AutoNews is licensed under public domain
Lada Iskra

Размеры и проходимость

Если "Жигули" были компактными (4073×1611×1382 мм), то Iskra заметно подросла (4333×1777×1517 мм). Дорожный просвет остался прежним — 170 мм. При этом появилась версия Cross с увеличенным клиренсом и защитой кузова — роскошь, недоступная водителям советской эпохи.

Техника и управление

У ВАЗ-2101 был 1,2-литровый мотор мощностью 64 л. с., позже — 1,3 л и 69 л. с. Максимальная скорость не превышала 145 км/ч. Iskra же оснащается двумя вариантами двигателей на 1,6 л: 90 и 106 л. с. Скорость — свыше 180 км/ч. Мотор по-прежнему рассчитан на АИ-92, но теперь с электронным впрыском — он экономичнее и надёжнее. Однако больше не завести его "кривым стартером", как в "копейке".

Коробка передач и комфорт

У старого ВАЗа была 4-ступенчатая "механика", позднее — 5-ступенчатая. У Iskra — 5 и даже 6 ступеней, плюс — автоматическая коробка. Передний привод заменил задний, улучшив управляемость и убрав карданный тоннель из салона.

Безопасность — новый уровень

В 70-х безопасность ограничивалась ремнями спереди и травмобезопасными ручками. Сейчас — подушки, зоны деформации, иммобилайзер, системы ABS, ESP и даже удержание в полосе. В 1970 году об этом могли только мечтать.

Культ или потребность

"Копейка" стала символом времени: массовой, доступной, понятной. Iskra предстоит занять ту же нишу, но в новом времени. Сможет ли она повторить путь легенды — покажет народ.

Уточнения

Сою́з Сове́тских Социалисти́ческих Респу́блик (Сове́тский Сою́з, Сою́з ССР, аббрев. СССР) — государство в Евразии, существовавшее с 30 декабря 1922 года по 26 декабря 1991 года.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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