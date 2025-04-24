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Промеряли всё — от потолка до педали: где в машине пик излучения и зачем это знать

2:25
Авто

Вокруг электромобилей уже не первый год циркулируют тревожные слухи: кто-то говорит о "третьей руке", кто-то — о загадочных вспышках болезней. Особенно горячо тема обсуждается в комментариях под новостями, где спорят и сторонники прогресса, и скептики. Один из самых устойчивых мифов — вред от электромагнитного излучения. Немецкие специалисты решили разобраться, так ли это.

Электромобиль на зарядке
Фото: Designed by Freepik by user6702303, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Электромобиль на зарядке

Крупное исследование в Германии

Федеральное агентство по радиационной защите Германии (BfS) совместно с Министерством окружающей среды провело масштабные измерения на 14 автомобилях: 11 электромобилей, 2 гибрида и 1 классическая бензиновая модель. Изучались транспортные средства, выпущенные между 2019 и 2021 годами.

Главный вывод: уровень электромагнитного излучения у всех протестированных машин оказался ниже рекомендуемых пределов, принятых для защиты здоровья человека. Как подчёркивает Инге Паулини, глава BfS, никакой угрозы здоровью такие показатели не представляют.

Различия всё же есть

Исследование показало, что магнитные поля в автомобиле распределяются неравномерно. Самые сильные наблюдались в районе передних сидений, особенно в области ног, тогда как у головы и корпуса уровень был минимальным. Пиковые значения фиксировались при старте движения и торможении — но и эти всплески длились всего несколько секунд.

Интересно, что спортивный стиль вождения влияет на излучение: резкие ускорения и торможения создают более выраженные пики. Однако даже в этих условиях показатели не превышали безопасные нормы.

А что с мотоциклами

Тесты провели и на электрических двухколёсных транспортных средствах. Наибольшее излучение отмечено в районе ступней, но и здесь исследователи не обнаружили никаких негативных последствий для здоровья.

Независимое и точное измерение

Это исследование стало одним из самых полных по теме. В нём не участвовали производители, а все измерения проводились в реальных условиях — как на стенде, так и на дорогах. Результаты позволяют сделать вывод: ни электромобили, ни гибриды не несут радиационной угрозы.

Уточнения

В физике излучение — передача энергии в форме волн или частиц через пространство или через материальную среду.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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