Промеряли всё — от потолка до педали: где в машине пик излучения и зачем это знать

Вокруг электромобилей уже не первый год циркулируют тревожные слухи: кто-то говорит о "третьей руке", кто-то — о загадочных вспышках болезней. Особенно горячо тема обсуждается в комментариях под новостями, где спорят и сторонники прогресса, и скептики. Один из самых устойчивых мифов — вред от электромагнитного излучения. Немецкие специалисты решили разобраться, так ли это.
Федеральное агентство по радиационной защите Германии (BfS) совместно с Министерством окружающей среды провело масштабные измерения на 14 автомобилях: 11 электромобилей, 2 гибрида и 1 классическая бензиновая модель. Изучались транспортные средства, выпущенные между 2019 и 2021 годами.
Главный вывод: уровень электромагнитного излучения у всех протестированных машин оказался ниже рекомендуемых пределов, принятых для защиты здоровья человека. Как подчёркивает Инге Паулини, глава BfS, никакой угрозы здоровью такие показатели не представляют.
Исследование показало, что магнитные поля в автомобиле распределяются неравномерно. Самые сильные наблюдались в районе передних сидений, особенно в области ног, тогда как у головы и корпуса уровень был минимальным. Пиковые значения фиксировались при старте движения и торможении — но и эти всплески длились всего несколько секунд.
Интересно, что спортивный стиль вождения влияет на излучение: резкие ускорения и торможения создают более выраженные пики. Однако даже в этих условиях показатели не превышали безопасные нормы.
Тесты провели и на электрических двухколёсных транспортных средствах. Наибольшее излучение отмечено в районе ступней, но и здесь исследователи не обнаружили никаких негативных последствий для здоровья.
Это исследование стало одним из самых полных по теме. В нём не участвовали производители, а все измерения проводились в реальных условиях — как на стенде, так и на дорогах. Результаты позволяют сделать вывод: ни электромобили, ни гибриды не несут радиационной угрозы.
В физике излучение — передача энергии в форме волн или частиц через пространство или через материальную среду.
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