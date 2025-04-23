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Моментальная заправка и огромный пробег: новая технология от японского гиганта Toyota

2:47
Авто

Toyota представила инновационную технологию Twin Mid Flow, которая может изменить правила игры в сфере водородного транспорта. Совместно с компаниями HRS и ENGIE, японский автопроизводитель разработал систему заправки, способную обслуживать как легковые, так и тяжёлые транспортные средства на одной станции, значительно сокращая время заправки и снижая затраты на инфраструктуру.

Автомобильная пробка
Фото: Designed by Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобильная пробка

Быстрая заправка для всех типов транспорта

Технология Twin Mid Flow использует двойной дозатор с повышенным потоком, что позволяет:

  • Заправлять 40-тонные грузовики для пробега 600 км за 8 минут, а для 900 км — за 12 минут.

  • Легковые автомобили заправляются менее чем за 5 минут.​

Это достижение делает водородную заправку сопоставимой по скорости с дизельной, что особенно важно для логистических компаний и автопарков.​

Экономия и эффективность

Одним из ключевых преимуществ Twin Mid Flow является возможность обслуживания различных типов транспортных средств одним дозатором. Это устраняет необходимость в установке отдельных систем для легковых и грузовых автомобилей, что:

  • Снижает затраты на строительство и обслуживание заправочных станций.

  • Упрощает планирование и ускоряет развертывание инфраструктуры.

Такая универсальность способствует более широкому распространению водородной инфраструктуры, особенно в рамках европейских инициатив по развитию альтернативных видов топлива.

Поддержка европейских экологических целей

Проект Twin Mid Flow является частью инициативы RHeaDHy, финансируемой Европейским союзом, которая направлена на ускорение внедрения водородной инфраструктуры. Согласно Регламенту ЕС по инфраструктуре альтернативных видов топлива (AFIR), к 2030 году водородные заправочные станции должны быть установлены каждые 200 км вдоль основных транспортных коридоров Европы.

Toyota, HRS и ENGIE активно работают над достижением этих целей, планируя начать испытания новой технологии в конце 2025 года.​

Перспективы и будущее

Внедрение технологии Twin Mid Flow может стать значительным шагом к более широкому принятию водородного транспорта. Сокращение времени заправки и снижение затрат на инфраструктуру делают водород более привлекательным вариантом для различных секторов, включая коммерческий транспорт и частных потребителей.​

Эта инновация подчеркивает стремление Toyota к устойчивому развитию и её роль в формировании будущего безуглеродного транспорта.​

Уточнения

Toyota Motor Corporation (яп. トヨタ自動車株式会社 тоёта дзидо:ся кабусики-гайся), кратко: Toyota [тоёта], на русском чаще пишется Тойота — японская автомобилестроительная корпорация, также предоставляющая финансовые услуги и имеющая несколько дополнительных направлений в бизнесе.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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