Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Маленькие хитрости с солью: как правильно жарить лук для аппетитного блюда
Муравейник в теплице — не норма: как избавиться и не навредить
Вернуть мозг из тумана за 72 часа: план для тех, кто на грани выгорания
Как навсегда вывести жёлтые пятна с сиденья унитаза: ответ лежит у вас на кухне
Избегаем ошибок при поливе гортензий: путь к здоровым кустарникам
Сосиску — в утиль: почему кошка закапывает ваше угощение
Ожидания или реальность? Sony готовит сюрприз для фанатов PlayStation
Сельхозтехника в кризисе? Почему Ростсельмаш увольняет тысячи рабочих
Пять звёзд на колёсах: первый рейс круизного поезда с премиальным сервисом

Избегая роскоши, он садится за руль сам: автопарк Папы римского Франциска как отражение его ценностей

3:12
Авто

Папа римский Франциск с самого начала своего служения выбрал стиль жизни, противоположный роскошным традициям его предшественников. С момента избрания в 2013 году он отказался от использования дорогих бронированных автомобилей и выбрал более скромные и экологичные транспортные средства. Это решение стало отражением его подхода к миру, где забота о бедных и окружающей среде становится главным приоритетом.

Папа Римский Франциск
Фото: commons.wikimedia.org by Long Thiên, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Папа Римский Франциск

Скромность как символ

Одним из первых транспортных средств, которым Папа Франциск воспользовался в Ватикане, стал темно-синий Ford Focus 2006 года, который он выбрал вместо привычного роскошного лимузина. Этот автомобиль стал символом смирения и простоты, а Папа сам призвал священников и монахинь выбирать более скромные машины, чтобы дать пример бедности и заботы о нуждающихся.

Позже, Франциск получил в подарок старинный Renault 4L 1984 года, который сам водил, оставив в шоке сотрудников безопасности. Этот автомобиль, с пробегом 300 000 километров, стал символом бедной Церкви и подчеркнул его стремление к простоте.

Экологическая направленность

Выбор автомобилей Папы Франциска также был связан с его экологическими взглядами. Так, при посещении США в 2015 году, он выбрал компактный Fiat 500L, который символизировал его приверженность экологической устойчивости. Этот автомобиль позже был выставлен на благотворительность.

Папа использовал разные версии Popemobile — модифицированные джипы и микроавтобусы, чтобы быть ближе к людям и продемонстрировать свою открытость. Он также использовал автомобили, произведенные в разных странах, включая Jeep Wrangler в США, Kia Soul в Южной Корее и Toyota Mirai в Японии.

Переход на электрические автомобили

В последние годы Папа Франциск активно поддерживает экологическую повестку, вводя электрические транспортные средства в повседневную практику. Ватикан запустил программу экологического перехода к 2030 году, и уже приобрел несколько электрических автомобилей, включая Nissan Leaf для ежедневных поездок и Toyota Mirai, переделанный в Popemobile.

В декабре 2024 года Папа получил свой первый полностью электрический Papamobile на базе Mercedes G-Class. Этот автомобиль с открытым верхом и экологичной силовой установкой стал символом экологической ответственности и отражает принципы энциклики Laudato Si', призывающей к защите окружающей среды.

Простота и экологичность как моральный долг

Папа Франциск не раз подчеркивал, что забота об окружающей среде — это моральный и социальный долг каждого человека. Его выбор в пользу простоты и экологичности, отказ от роскоши и стремление оставаться близким к людям подчеркивают важность этих ценностей для него и для всей Церкви.

Уточнения

Па́пство (лат  Pontifex Romanus) — богословский и религиозно-политический институт католицизма, устанавливающий па́пу ри́мского, т. е. дословно отца Рима, видимым главой всей Католической церкви.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Конец промышленности: ответные меры России поставят Европу на колени
Мир. Новости мира
Конец промышленности: ответные меры России поставят Европу на колени Аудио 
Реальный заработок таксиста: сколько стоит жить на колёсах в современном городе
Экономика и бизнес
Реальный заработок таксиста: сколько стоит жить на колёсах в современном городе Аудио 
Экспорт грузинского вина в Россию рухнул на 60%: что стало причиной сокрушительного падения
Экономика и бизнес
Экспорт грузинского вина в Россию рухнул на 60%: что стало причиной сокрушительного падения Аудио 
Популярное
Экспорт грузинского вина в Россию рухнул на 60%: что стало причиной сокрушительного падения

Экспорт грузинского вина в Россию упал на 60% в первом квартале 2025 года, вместе с падением объемов других алкогольных напитков. Узнайте причины!

Экспорт грузинского вина в Россию рухнул на 60%: что стало причиной сокрушительного падения
Капля масла — и волосы преображаются: секрет, о котором не говорят парикмахеры
Капля масла — и волосы преображаются: секрет, о котором не говорят парикмахеры
Эти ошибки стоят вам половины бака — пора их прекратить совершать
Эта монета в 2 евро стоит почти миллион: как одна мелкая надпись может принести состояние
Адаптивный интеллект: как новый навык помогает российским учителям трансформировать школьное образование Дмитрий Плотников Путин рисковал, но разведка доложила точно. Уиткофф едет в Москву за планом Б Любовь Степушова На краю бездны: только Россия может остановить ядерную войну Юрий Бочаров
Босоножки ждут: 5 педикюров, которые выглядят на миллион
Откуда взялась жизнь? Астероид Бенну дал ответ
Дешевле Duster, но с функционалом премиум-класса: берите новый Honda WR-V
Дешевле Duster, но с функционалом премиум-класса: берите новый Honda WR-V
Последние материалы
Одежда будет как новая: вот для чего предназначено третье отделение ящика в стиральной машине
Украина получила шведские самолеты Saab 340 AEW&C: что это значит
Почему ваша посудомойка не справляется с банками и как вернуть им блеск за 30 минут
Секретный ингредиент, который делает голубцы невероятно сочными и сытными — вы удивитесь
Секрет сияющей кожи: 7 продуктов, которые заменят косметолога
Секретный детектор в кармане: как обычный смартфон разоблачает слежку
Peugeot: от пил до электромобилей — как старейшая марка изменила мир с 1810 года
Забираем здоровье рассады: как побороть хлороз и вернуть зелень листьям
Как подтянуть дряблую кожу за две недели: советы, которые действительно работают
Дроны, которые укрощают молнии: технология, которая убережёт миллионы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.