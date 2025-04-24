Избегая роскоши, он садится за руль сам: автопарк Папы римского Франциска как отражение его ценностей

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Папа римский Франциск с самого начала своего служения выбрал стиль жизни, противоположный роскошным традициям его предшественников. С момента избрания в 2013 году он отказался от использования дорогих бронированных автомобилей и выбрал более скромные и экологичные транспортные средства. Это решение стало отражением его подхода к миру, где забота о бедных и окружающей среде становится главным приоритетом.

Фото: commons.wikimedia.org by Long Thiên, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Папа Римский Франциск

Скромность как символ

Одним из первых транспортных средств, которым Папа Франциск воспользовался в Ватикане, стал темно-синий Ford Focus 2006 года, который он выбрал вместо привычного роскошного лимузина. Этот автомобиль стал символом смирения и простоты, а Папа сам призвал священников и монахинь выбирать более скромные машины, чтобы дать пример бедности и заботы о нуждающихся.

Позже, Франциск получил в подарок старинный Renault 4L 1984 года, который сам водил, оставив в шоке сотрудников безопасности. Этот автомобиль, с пробегом 300 000 километров, стал символом бедной Церкви и подчеркнул его стремление к простоте.

Экологическая направленность

Выбор автомобилей Папы Франциска также был связан с его экологическими взглядами. Так, при посещении США в 2015 году, он выбрал компактный Fiat 500L, который символизировал его приверженность экологической устойчивости. Этот автомобиль позже был выставлен на благотворительность.

Папа использовал разные версии Popemobile — модифицированные джипы и микроавтобусы, чтобы быть ближе к людям и продемонстрировать свою открытость. Он также использовал автомобили, произведенные в разных странах, включая Jeep Wrangler в США, Kia Soul в Южной Корее и Toyota Mirai в Японии.

Переход на электрические автомобили

В последние годы Папа Франциск активно поддерживает экологическую повестку, вводя электрические транспортные средства в повседневную практику. Ватикан запустил программу экологического перехода к 2030 году, и уже приобрел несколько электрических автомобилей, включая Nissan Leaf для ежедневных поездок и Toyota Mirai, переделанный в Popemobile.

В декабре 2024 года Папа получил свой первый полностью электрический Papamobile на базе Mercedes G-Class. Этот автомобиль с открытым верхом и экологичной силовой установкой стал символом экологической ответственности и отражает принципы энциклики Laudato Si', призывающей к защите окружающей среды.

Простота и экологичность как моральный долг

Папа Франциск не раз подчеркивал, что забота об окружающей среде — это моральный и социальный долг каждого человека. Его выбор в пользу простоты и экологичности, отказ от роскоши и стремление оставаться близким к людям подчеркивают важность этих ценностей для него и для всей Церкви.

Уточнения

Па́пство (лат Pontifex Romanus) — богословский и религиозно-политический институт католицизма, устанавливающий па́пу ри́мского, т. е. дословно отца Рима, видимым главой всей Католической церкви.

