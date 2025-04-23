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Peugeot: от пил до электромобилей — как старейшая марка изменила мир с 1810 года

2:50
Авто

Peugeot — самая старая марка автомобилей, которая продолжает существовать и по сей день. Основанная в 1810 году, компания изначально не имела ничего общего с автомобилями. В XIX веке она занималась производством различных металлических изделий, таких как топоры, пилы и кринолины. Но в конце концов она сделала свой выбор в пользу транспорта — сначала велосипедов, затем мотоциклов, а в 1889 году появился первый автомобиль Peugeot.

Ретро-автомобиль
Фото: commons.wikimedia.org by Alina Vozna, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ретро-автомобиль

История Peugeot: от топоров до автомобилей

Завод Peugeot в Сошо, во Франции, имеет особое значение в истории компании, так как именно здесь начали производить первые автомобили. Однако сам автомобильный бизнес был не первым для компании. Семья Пежо изначально была известна своими металлическими изделиями, а в дальнейшем компания переключилась на производство велосипедов и мотоциклов, что также принесло ей популярность.

Как Peugeot придумала свою систему индексов

Первые модели Peugeot не имели логичного обозначения — они просто получали цифровые индексы. Однако в 1929 году компания ввела новую систему: трехзначные номера с обязательным нулем в середине. Первая цифра показывала класс автомобиля, а ноль был символом красоты и баланса. Эта система была настолько уникальной, что Peugeot запрещала другим компаниям использовать подобные индексы, и, например, Porsche пришлось изменить модель 901 на 911.

Электрический автомобиль от Peugeot в 1941 году

Еще одна неожиданная страница в истории Peugeot — это первый электрический автомобиль бренда. В 1941 году, когда Франция была оккупирована немцами, местные автомобильные компании не могли производить автомобили с бензиновыми двигателями. Peugeot нашла элегантное решение и выпустила электрическую модель, Peugeot VLV, предназначенную для городского использования. Этот двухместный автомобиль весил меньше 350 кг и был способен развивать скорость до 40 км/ч, предлагая выход для людей в условиях оккупации.

Peugeot сегодня и её вековые традиции

Peugeot продолжает развиваться, и сегодня она предлагает широкий ассортимент автомобилей, включая кроссоверы и модели с четырехзначными индексами, такие как 2008, 3008 и 5008. Компания сохраняет свои традиции и гордится тем, что может предложить не только современные автомобили, но и технику с историей, которой более 130 лет.

Уточнения

Peugeot — французский производитель автомобилей, с 1976 года входил в группу PSA Peugeot Citroën, а с 2021 года принадлежит корпорации Stellantis.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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