Пробки в прошлом: летающий автомобиль, который сделает ваш день на 26 минут дольше

Embraer, через свою дочернюю компанию Eve Air Mobility, обещает перевернуть представление о городской мобильности в ближайшие годы. Компания готовится к запуску eVTOL (самолета с электрическим взлетом и посадкой) в 2026 году, и первый запуск обещает сократить время в пути между районами Сан-Паулу, например, от Faria Lima до международного аэропорта Гуарульюс, до рекордных 13 минут. Это в разы быстрее, чем при использовании обычного автомобиля, которое занимает около двух часов.
eVTOL использует роторы для вертикального взлета и посадки, как у вертолета, и крылья для горизонтального полета, как у обычного самолета. Его электродвигатели позволяют преодолевать до 100 км, что идеально подходит для быстрого перемещения по городским районам. Главное преимущество — автоматическое управление, что исключает необходимость в обучении пилотов.
Проект вызывает бурный интерес по всему миру. Уже на данный момент Eve получила более 2800 заказов на eVTOL от 28 клиентов из девяти стран. Среди них — авиакомпании, вертолетные операторы, а также лизинговые компании и платформы для совместных рейсов. Embraer оценивает возможную чистую прибыль от продажи летающих автомобилей в 14 миллиардов долларов (около 82 миллиардов бразильских реалов).
Компания планирует начать массовое производство в 2026 году, а первые модели будут собираться в городе Таубатэ (штат Сан-Паулу), вблизи ключевых транспортных развязок и штаб-квартиры Embraer. Для разработки eVTOL было привлечено более 700 инженеров, что подчеркивает важность этого проекта для компании.
Проект летающего автомобиля от Embraer обещает стать настоящей революцией в сфере транспорта, позволяя значительно сократить время в пути и повысить безопасность. Этот проект может оказать глубокое влияние на будущее городской мобильности, сделав возможным быстрое перемещение по мегаполисам.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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