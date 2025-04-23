Пробки в прошлом: летающий автомобиль, который сделает ваш день на 26 минут дольше

2:25 Your browser does not support the audio element. Авто

Embraer, через свою дочернюю компанию Eve Air Mobility, обещает перевернуть представление о городской мобильности в ближайшие годы. Компания готовится к запуску eVTOL (самолета с электрическим взлетом и посадкой) в 2026 году, и первый запуск обещает сократить время в пути между районами Сан-Паулу, например, от Faria Lima до международного аэропорта Гуарульюс, до рекордных 13 минут. Это в разы быстрее, чем при использовании обычного автомобиля, которое занимает около двух часов.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Машина будущего

Как работает eVTOL

eVTOL использует роторы для вертикального взлета и посадки, как у вертолета, и крылья для горизонтального полета, как у обычного самолета. Его электродвигатели позволяют преодолевать до 100 км, что идеально подходит для быстрого перемещения по городским районам. Главное преимущество — автоматическое управление, что исключает необходимость в обучении пилотов.

Интерес со всего мира

Проект вызывает бурный интерес по всему миру. Уже на данный момент Eve получила более 2800 заказов на eVTOL от 28 клиентов из девяти стран. Среди них — авиакомпании, вертолетные операторы, а также лизинговые компании и платформы для совместных рейсов. Embraer оценивает возможную чистую прибыль от продажи летающих автомобилей в 14 миллиардов долларов (около 82 миллиардов бразильских реалов).

Перспективы и масштаб производства

Компания планирует начать массовое производство в 2026 году, а первые модели будут собираться в городе Таубатэ (штат Сан-Паулу), вблизи ключевых транспортных развязок и штаб-квартиры Embraer. Для разработки eVTOL было привлечено более 700 инженеров, что подчеркивает важность этого проекта для компании.

Заключение: будущее городской мобильности уже рядом

Проект летающего автомобиля от Embraer обещает стать настоящей революцией в сфере транспорта, позволяя значительно сократить время в пути и повысить безопасность. Этот проект может оказать глубокое влияние на будущее городской мобильности, сделав возможным быстрое перемещение по мегаполисам.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

