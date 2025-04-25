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Искусственный интеллект в такси: как нововведения изменят отрасль

2:09
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Такси в России может вступить в новую цифровую эпоху. Центр стратегических разработок предложил внедрить экспериментальный правовой режим (ЭПР) для этой отрасли. Основная идея — активно использовать искусственный интеллект и цифровые технологии, чтобы упростить регулирование и повысить безопасность перевозок.

такси, ночная поездка
Фото: Wikimedia Commons by blu-news.org, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
такси, ночная поездка

Об этом на заседании Общественного совета при Минтрансе РФ заявил генеральный директор Центра стратегических разработок Павел Смелов. Одна из главных проблем — архаичная документация. Сегодня лишь 1% путевых листов оформляется в электронном виде, что создаёт барьеры для водителей, особенно для самозанятых. Бумажные документы замедляют процессы, создают риски ошибок и затрудняют контроль.

Введение цифрового режима позволит не только отказаться от бумажной волокиты, но и исключить случаи выхода на линию без должных документов. Уровень безопасности вырастет, а перевозки станут более прозрачными. Один из ключевых шагов — отказ от запрета на выполнение заказов за пределами региона, что особенно важно для междугородних поездок.

Россия уже внедряет ЭПР в других сферах: беспилотники, финтех, агротехнологии. Сейчас действует 18 таких режимов, и они показывают, как можно оперативно тестировать и внедрять законодательные новшества без ущерба для граждан.

Предложение по ЭПР для такси уже поддержали Минэкономразвития и Минтранс. Новый подход позволит адаптировать правила под нужды рынка, снижая административную нагрузку и поддерживая инновации. Для пассажиров это значит: более безопасные, доступные и дешёвые поездки, быстрее оформляемые страховки и сокращение дефицита машин.

Однако цифровизация не решит всех проблем. Особенно остро стоит вопрос борьбы с нелегальными перевозками. Здесь необходима работа контролирующих органов, так как только технологиями подпольные таксисты не остановятся.

Уточнения

Министерство транспорта Российской Федерации (Минтранс России) — федеральный орган исполнительной власти.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
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