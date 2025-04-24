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Водители электромобилей чаще других оказываются на обочине — вот почему

1:15
Авто

Несмотря на экологичность, электромобили в Великобритании всё ещё проигрывают бензиновым и дизельным по надёжности на дороге.

электрокар
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
электрокар

Британские водители электромобилей чаще других оказываются на обочине из-за технических неисправностей. Причины варьируются от проблем с зарядкой до компьютерных сбоев, которые, правда, иногда можно решить обычной перезагрузкой системы.

Одна из главных проблем — заклинившие зарядные кабели. В некоторых случаях они буквально не дают автомобилю продолжить путь. Несмотря на редкие случаи возгораний аккумуляторов, ситуация улучшается: современные батареи становятся безопаснее.

Количество зарядных станций в стране увеличивается, и такие сервисы, как Zapmap, помогают водителям быстро находить ближайшие точки. Британская служба AA вложила свыше 10 миллионов фунтов в обучение своих специалистов для работы с электрокарами.

Консалтинговая компания Pfaudler предостерегает: массовые инвестиции в электромобили пока преждевременны. Их доля на дорогах Великобритании остаётся небольшой, а риски — ощутимыми. Переход должен быть постепенным и разумным.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
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