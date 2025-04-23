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ТОП-5 мировых армейских грузовиков на все времена

2:21
Авто

Когда на войне надо не ехать, а выживать — эти машины берут на себя всю грязную работу.

Урал-4320 в Хабаровске
Фото: commons.wikimedia.org by Andshel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Урал-4320 в Хабаровске

Вот ТОП-5 армейских грузовиков всех времён, так сказать, стальная пятёрка без права на отказ.

1. HMMWV (Humvee) — США

Годы службы: с 1984 года по сегодняшний день.

Чем знаменит:

  • Универсальная платформа: от разведки до ПТРК
  • Проходимость и низкий силуэт
  • Стал символом американской армии, пережив десятки модернизаций

Факт: из него родился гражданский Hummer H1.

2. ЗИЛ-131 — СССР

Годы выпуска: 1966–1994.

Чем знаменит:

  • Надёжный и мощный грузовик 6×6
  • Возил ракеты, радиостанции, солдат и снаряжение
  • Вынослив, как танк, но едет тише.

Факт: всё ещё стоит на ходу в армии ряда стран.

3. Mercedes-Benz Unimog — Германия

Годы выпуска: с 1947 года до наших дней.

Чем знаменит:

  • Экстремальная проходимость
  • Служит в армиях, ООН, миссиях по всему миру
  • От эвакуации до разминирования.

Факт: бездорожье для него — это шоссе в стиле off-road.

4. Урал-4320 — СССР/Россия

Годы выпуска: с 1977 года.

Чем знаменит:

  • Неприхотливый дизель
  • Грузоподъёмность до 7 тонн
  • Переживёт мороз, грязь и отсутствие дорог.

Факт: может служить базой для ЗРК, бензовоза и жилого кунга.

5. MAN HX — Германия (и союзники НАТО)

Годы производства: с 2005 года.

Чем знаменит:

  • Модульная армейская платформа
  • Защита от мин и баллистики
  • Продвинутые технологии и комфорт для экипажа.

Факт: стоит на вооружении у армий Великобритании, Германии, Новой Зеландии.

Эти машины — не просто техника. Это — гарантия, что груз, люди или оружие дойдут до точки, несмотря на обстрел, метель или грязь по капот. Кто-то выберет технологичный MAN, кто-то — бессмертный ЗИЛ. А ты — кого бы взял в бой?

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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