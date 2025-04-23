ТОП-5 мировых армейских грузовиков на все времена

Когда на войне надо не ехать, а выживать — эти машины берут на себя всю грязную работу.
Вот ТОП-5 армейских грузовиков всех времён, так сказать, стальная пятёрка без права на отказ.
1. HMMWV (Humvee) — США
Годы службы: с 1984 года по сегодняшний день.
Чем знаменит:
Факт: из него родился гражданский Hummer H1.
2. ЗИЛ-131 — СССР
Годы выпуска: 1966–1994.
Чем знаменит:
Факт: всё ещё стоит на ходу в армии ряда стран.
3. Mercedes-Benz Unimog — Германия
Годы выпуска: с 1947 года до наших дней.
Чем знаменит:
Факт: бездорожье для него — это шоссе в стиле off-road.
4. Урал-4320 — СССР/Россия
Годы выпуска: с 1977 года.
Чем знаменит:
Факт: может служить базой для ЗРК, бензовоза и жилого кунга.
5. MAN HX — Германия (и союзники НАТО)
Годы производства: с 2005 года.
Чем знаменит:
Факт: стоит на вооружении у армий Великобритании, Германии, Новой Зеландии.
Эти машины — не просто техника. Это — гарантия, что груз, люди или оружие дойдут до точки, несмотря на обстрел, метель или грязь по капот. Кто-то выберет технологичный MAN, кто-то — бессмертный ЗИЛ. А ты — кого бы взял в бой?
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