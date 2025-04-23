Электрички СССР. Самые продолжительные маршруты Союза

В СССР электричка была не просто поездом пригородного сообщения. Это был символ лета, дачи, грибов и бабушки с корзинкой.
Но среди коротких маршрутов были и настоящие гиганты — электрички, которые ехали 5-7 часов, а иногда и больше.
Марафонцы на рельсах
Некоторые маршруты напоминали рейсы дальнего следования. Вот несколько из самых продолжительных электричек того времени:
Как ехали
Мягкие сиденья? Нет. Кондиционер? Только если открыть окно. За окном — поля, леса, полустанки. В вагоне — солёные огурцы, курица в газете, семечки и постоянный гул электрички. Люди пили чай из термосов, читали газеты и обсуждали последние новости из "Правды".
Контроль и атмосфера
Контролёры с дыроколом, проводники в форменных фуражках, объявления по громкой связи. Часто из вагонов выходили с рюкзаками, корзинками, саженцами — ехали в сад или в гости в соседнюю деревню.
Электричка — дорога жизни
Для многих она была единственным связующим звеном между селом и городом. Утром — на завод, вечером — домой. Или наоборот — на дачу. Иногда в электричке спали, ездили на свидания, устраивали пикники прямо в вагоне.
Электрички СССР были медленными, шумными и простыми. Но в них была душа. Они пахли металлом, газетой, яблоками и поездкой к бабушке. И в самых длинных маршрутах было главное — дорога с характером.
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