Электрички СССР. Самые продолжительные маршруты Союза

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В СССР электричка была не просто поездом пригородного сообщения. Это был символ лета, дачи, грибов и бабушки с корзинкой.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Электричка

Но среди коротких маршрутов были и настоящие гиганты — электрички, которые ехали 5-7 часов, а иногда и больше.

Марафонцы на рельсах

Некоторые маршруты напоминали рейсы дальнего следования. Вот несколько из самых продолжительных электричек того времени:

Москва — Вязьма — около 6 часов пути, более 220 км. Настоящее испытание на терпение.

Петрозаводск — Сортавала — более 5 часов в живописных карельских лесах.

Калининград — Советск — 3,5 часа, но с регулярными остановками на пограничных постах.

Москва — Александров — Юрьев-Польский — почти 5 часов в пути, через десятки маленьких платформ.

Как ехали

Мягкие сиденья? Нет. Кондиционер? Только если открыть окно. За окном — поля, леса, полустанки. В вагоне — солёные огурцы, курица в газете, семечки и постоянный гул электрички. Люди пили чай из термосов, читали газеты и обсуждали последние новости из "Правды".

Контроль и атмосфера

Контролёры с дыроколом, проводники в форменных фуражках, объявления по громкой связи. Часто из вагонов выходили с рюкзаками, корзинками, саженцами — ехали в сад или в гости в соседнюю деревню.

Электричка — дорога жизни

Для многих она была единственным связующим звеном между селом и городом. Утром — на завод, вечером — домой. Или наоборот — на дачу. Иногда в электричке спали, ездили на свидания, устраивали пикники прямо в вагоне.

Электрички СССР были медленными, шумными и простыми. Но в них была душа. Они пахли металлом, газетой, яблоками и поездкой к бабушке. И в самых длинных маршрутах было главное — дорога с характером.