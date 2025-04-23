Лампочка ABS: о чём сигнализирует и что нужно делать?

Когда на панели загорается лампа ABS (Anti-lock Braking System) — это сигнал, что система антиблокировки тормозов не работает или работает с ошибками.

Важно: обычные тормоза продолжают работать, но вы теряете помощь ABS, особенно полезную на скользкой дороге при экстренном торможении.

Возможные причины срабатывания:

Неисправность одного из датчиков колёс

Проблемы с проводкой или разъёмами

Низкое напряжение аккумулятора

Сбой в блоке управления ABS

Загрязнение или износ зубчатых колец датчиков.

Что делать, если загорелась лампа ABS:

1. Перезапусти двигатель — иногда ошибка исчезает, если была случайной.

2. Проверь предохранители — может быть банальный обрыв.

3. Оцени поведение машины — если тормозит нормально, можно ехать, но аккуратно.

4. Посети СТО или сделай диагностику OBD-II — считать код ошибки и выяснить точную причину.

5. Не игнорируй! — особенно зимой или в дождь: без ABS торможение менее безопасное.

Если лампа ABS загорелась — ты не без тормозов, но без их "интеллектуального" помощника. Лучше разобраться и устранить, чем попасть в аварию на мокрой дороге.