Лампочка ABS: о чём сигнализирует и что нужно делать?

Когда на панели загорается лампа ABS (Anti-lock Braking System) — это сигнал, что система антиблокировки тормозов не работает или работает с ошибками.
Важно: обычные тормоза продолжают работать, но вы теряете помощь ABS, особенно полезную на скользкой дороге при экстренном торможении.
Возможные причины срабатывания:
Что делать, если загорелась лампа ABS:
1. Перезапусти двигатель — иногда ошибка исчезает, если была случайной.
2. Проверь предохранители — может быть банальный обрыв.
3. Оцени поведение машины — если тормозит нормально, можно ехать, но аккуратно.
4. Посети СТО или сделай диагностику OBD-II — считать код ошибки и выяснить точную причину.
5. Не игнорируй! — особенно зимой или в дождь: без ABS торможение менее безопасное.
Если лампа ABS загорелась — ты не без тормозов, но без их "интеллектуального" помощника. Лучше разобраться и устранить, чем попасть в аварию на мокрой дороге.
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