Метеор: главный скоростной красавец СССР на подводных крыльях

В Советском Союзе скорость ценили — и не только в авиации или на ЖД.
Когда на причале у Волги или Днепра показывался белый силуэт с изящным изгибом корпуса и острыми окнами, дети замирали, а взрослые снимали кепки: это шёл "Метеор". Красивый, стремительный, словно сойдя с обложки журнала "Техника — молодёжи", он мчался по реке, оставляя за собой шлейф брызг и запах авиационного топлива.
Технический герой
Первый рейс: 1961 год. Разработчик: ЦКБ по судам на подводных крыльях имени Алексеева.
Комфорт с ветерком
Окна из толстого стекла, деревянные ручки кресел, мягкие сиденья — как в хорошем зале ожидания. Кондиционеров не было, зато форточки и скорость создавали отличный "естественный" обдув. На некоторых маршрутах даже предлагали чай в пластиковых стаканчиках и булочку в бумажной упаковке.
Где ходили "Метеоры"
В чём фишка?
"Метеор" — это скорость советской мечты, перенесённая на воду. Это рейсы, когда мама держит ребёнка у окна, а за окном — мимо пролетают деревья и пристани. Это инженерный шедевр, который до сих пор плавает — и живёт в памяти тысяч пассажиров.
Советский водный экспресс. Без пробок. Без Wi-Fi. Только ветер и река.
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