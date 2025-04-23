Метеор: главный скоростной красавец СССР на подводных крыльях

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В Советском Союзе скорость ценили — и не только в авиации или на ЖД.

Фото: commons.wikimedia.org by Артём Светлов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Теплоход Метеор-197

Когда на причале у Волги или Днепра показывался белый силуэт с изящным изгибом корпуса и острыми окнами, дети замирали, а взрослые снимали кепки: это шёл "Метеор". Красивый, стремительный, словно сойдя с обложки журнала "Техника — молодёжи", он мчался по реке, оставляя за собой шлейф брызг и запах авиационного топлива.

Технический герой

Первый рейс: 1961 год. Разработчик: ЦКБ по судам на подводных крыльях имени Алексеева.

Длина: около 35 м

Скорость: 60-65 км/ч (иногда до 80 км/ч по паспорту)

Пассажировместимость: до 120 человек

Двигатели: авиационные ГТД, а позже — более экономичные дизели

Крылья: подводные, гидродинамические — позволяли судну буквально "вылетать" из воды на скорости.

Комфорт с ветерком

Окна из толстого стекла, деревянные ручки кресел, мягкие сиденья — как в хорошем зале ожидания. Кондиционеров не было, зато форточки и скорость создавали отличный "естественный" обдув. На некоторых маршрутах даже предлагали чай в пластиковых стаканчиках и булочку в бумажной упаковке.

Где ходили "Метеоры"

Повсеместно: Волга, Обь, Енисей, Днепр, Ладожское и Онежское озёра, Байкал.

Особенно популярны были рейсы из Ленинграда в Петрозаводск, по Золотому кольцу, а также по Волгоградской области.

До 90-х годов работали на регулярных маршрутах, после чего стали редкостью.

В чём фишка?

Внешний вид: обтекаемый, будто создан для другой планеты.

Впечатления: вибрация, рёв моторов, дрожащие стёкла и ощущение полёта.

Практичность: добраться из одного города в другой за пару часов по воде — было круче, чем ехать автобусом.

"Метеор" — это скорость советской мечты, перенесённая на воду. Это рейсы, когда мама держит ребёнка у окна, а за окном — мимо пролетают деревья и пристани. Это инженерный шедевр, который до сих пор плавает — и живёт в памяти тысяч пассажиров.

Советский водный экспресс. Без пробок. Без Wi-Fi. Только ветер и река.