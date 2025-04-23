Великий юбилей Škoda 130 RS: как чешский автомобиль ставил на место самых мощных соперников

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Škoda 130 RS, знаменитый автомобиль, известный как "Порше Востока", отмечает свое пятидесятилетие. Этот автомобиль стал настоящей иконой чехословацкой техники и автоспорта, оставив яркий след в истории. С момента своего дебюта в 1975 году на трассе в Бридже, автомобиль продемонстрировал исключительную маневренность и результативность.

Путь к славе

Первоначально Škoda 130 RS поражала своим дизайном и техническими характеристиками, а также успехами на соревнованиях. Уже в 1977 году экипаж Вацлава Бланы и Любислава Хеды продемонстрировал отличные результаты на ралли Монте-Карло, а в 1979 и 1981 годах команда добилась успеха на ралли "Акрополис", пробивши свои позиции в элитную десятку.

Особое внимание привлекли победы на автодромах: в 1981 году Škoda 130 RS выиграла титул чемпионки Европы по турингу, что было настоящим достижением среди таких брендов, как BMW и Ford.

Идеальное сочетание легкости и мощности

Škoda 130 RS, с легким кузовом и задним двигателем, который мог разгоняться до 220 км/ч, стал настоящей легендой. Благодаря балансу массы и маневренности, машина показывала потрясающие результаты в поворотах и не уступала более мощным конкурентам.

Производство ограничилось 200 заводскими экземплярами, но благодаря энтузиастам и доступным запчастям были построены и другие модели, которые также вошли в историю.

Задумка, ставшая культовой

Сегодня, спустя 50 лет, Škoda продолжает чествовать свою легенду, отмечая не только юбилей автомобиля, но и 130 лет с момента основания компании. В музее Škoda в Млада-Болеславе представлены три оригинальных экземпляра Škoda 130 RS, символизируя неизменное наследие марки. Бренд продолжает использовать наследие модели, выпуская новые мощные автомобили с буквой "RS" в названии.

Škoda 130 RS до сих пор живет в истории и продолжает вдохновлять как символ скорости, техники и эмоций.

Уточнения

Шко́да Хо́лдинг (чеш Škoda Holding a.s.) — одна из крупнейших компаний Чехии, ранее Чехословакии (ЧССР), специализирующаяся на машиностроении.

