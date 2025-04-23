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Шахматный король среди аксессуаров: как Rolls-Royce удивляет самых богатых

1:56
Авто

Автопроизводители часто создают эксклюзивные товары для повышения престижа бренда, но Rolls-Royce пошел дальше, предлагая своим состоятельным клиентам не просто аксессуар, а произведение искусства, которое можно использовать для игры. В случае, если поездки на "Фантоме" уже не кажутся достаточно роскошными, владельцы Rolls-Royce могут приобрести уникальную шахматную доску, которая, по сути, является элементом для коллекции, а не просто игрой.

Кожаный салон автомобиля
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кожаный салон автомобиля

Шахматная доска Rolls-Royce — это настоящее искусство

Доска изготовлена с использованием высококачественных материалов, таких как тщательно обработанный алюминий и деревянный шпон, который вырезан лазером. Каждая деталь продумана до мелочей: флажки и другие элементы сделаны из цельного куска дерева, что создает идеальную текстуру, которая будет сохраняться и стареть равномерно с течением времени.

Магнитная система для идеальной игры

Но экстравагантности на этом не заканчиваются. Каждая фигура имеет встроенный магнит, а под каждым квадратом доски расположен еще один магнит. Это позволяет фигурам оставаться идеально выровненными в процессе игры, придавая ощущение точности и уверенности в каждом ходе.

Цена на этот аксессуар — поистине космическая

Каждая фигура — это монолит из алюминия с керамическим покрытием и украшена головкой из полированной нержавеющей стали. В маркетинговом описании Rolls-Royce утверждают, что элементы напоминают прочные металлические детали автомобилей компании.

Несмотря на то, что цена не раскрыта, можно предположить, что она столь высока, что обычным людям остается лишь мечтать о возможности приобрести этот эксклюзивный набор. Возможно, когда-то он появится на eBay как редкость для коллекционеров.

Уточнения

Rolls-Royce Motor Cars Ltd (Роллс-Ройс) — английская компания, подразделение BMW AG, специализирующаяся на выпуске автомобилей класса люкс под маркой Rolls-Royce.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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