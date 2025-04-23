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Дешевле Duster, но с функционалом премиум-класса: берите новый Honda WR-V

Авто

Honda готовит к выходу новый кроссовер, который обещает быть не только доступным, но и выгодно выделяться на фоне конкурентов. Новый Honda WR-V, ориентированный на бюджетный сегмент, будет стоить дешевле, чем популярный Dacia Duster, но при этом не уступать ему в размерах и оснащении. Этот автомобиль станет идеальным выбором для тех, кто ищет практичность и стиль по доступной цене.

2023 Honda автомобиль
Фото: commons.wikimedia.org by Chanokchon, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
2023 Honda автомобиль

Дизайн и размеры

Первые шпионские фото, хотя и не очень четкие, уже дают представление о внешности WR-V. Кроссовер будет отличаться брутальным геометричным дизайном с прямыми линиями и простыми формами. Компактные размеры (длина около 4,3 м) не помешают вместить в автомобиле багажник объемом не менее 450 литров, что делает его удобным для ежедневных поездок и дальних путешествий.

Технологии и оснащение

Honda WR-V 2026 года получит множество современных технологий, таких как два монитора — для информационно-развлекательной системы и цифровой приборной панели. Также будут предусмотрены климат-контроль, круиз-контроль, камеры с обзором 360 градусов, беспроводная зарядка смартфонов, экстренное автоматическое торможение и система поддержания полосы движения.

Цена и доступность

Ожидаемая цена Honda WR-V — менее $20,000, что делает его не только доступным, но и отличным конкурентом для таких моделей, как Dacia Duster. Этот кроссовер станет отличным вариантом для тех, кто хочет получить максимум за свою цену, не переплачивая за бренд.

Уточнения

Honda Motor Co., Ltd. (яп. 本田技研工業株式会社 хонда гикэн ко: гё кабусики гайся) — японская транснациональная корпорация, основанная в 1948 году изобретателем и предпринимателем Соитиро Хондой и финансистом Такэо Фудзисавой, производитель автомобилей и мотоциклов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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