Вот почему летом авто начнут раскупать как горячие пирожки: автомобили к осени подорожают

К осени этого года автомобили в России вырастут в цене на 10-15 процентов.
Причина — новая система расчета ультисбора. Она начнет действовать с 1 мая, сообщила экономист Мария Ермилова.
По её словам, рост цен произойдет после того, как все автомобили, находящиеся на складах, будут распроданы.
"Важно учесть, что изменение расчетов будет происходить в основном на те автомобили, которые ввозятся по параллельному импорту. Отдельные марки могут подорожать и на 20-25 процентов, в том числе, те, что ввозят через Беларусь и Киргизию", — отметила она.
Сейчас сумма утильсбора может достигать 660 тысяч рублей за один автомобиль для реализации, пишет KP. RU.
Автомоби́льная промы́шленность (автомобилестрое́ние) — отрасль промышленности, осуществляющая производство безрельсовых транспортных средств (например, автомобилей, мотоциклов и повозок), преимущественно с двигателями внутреннего сгорания (ДВС).
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