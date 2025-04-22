Вот почему летом авто начнут раскупать как горячие пирожки: автомобили к осени подорожают

0:50 Your browser does not support the audio element. Авто

К осени этого года автомобили в России вырастут в цене на 10-15 процентов.

Фото: Freepik by maniacvector Зимняя резина

Причина — новая система расчета ультисбора. Она начнет действовать с 1 мая, сообщила экономист Мария Ермилова.

По её словам, рост цен произойдет после того, как все автомобили, находящиеся на складах, будут распроданы.

"Важно учесть, что изменение расчетов будет происходить в основном на те автомобили, которые ввозятся по параллельному импорту. Отдельные марки могут подорожать и на 20-25 процентов, в том числе, те, что ввозят через Беларусь и Киргизию", — отметила она.

Сейчас сумма утильсбора может достигать 660 тысяч рублей за один автомобиль для реализации, пишет KP. RU.

Уточнения

Автомоби́льная промы́шленность (автомобилестрое́ние) — отрасль промышленности, осуществляющая производство безрельсовых транспортных средств (например, автомобилей, мотоциклов и повозок), преимущественно с двигателями внутреннего сгорания (ДВС).



