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Когда кондиционер был форточкой, а дорога — началом приключения

Междугородний шик: как в СССР ездили в отпуск в автобусе
2:02
Авто

Итак, путёвка на юг — уже есть. Осталось главное: достать билет на междугородний автобус.

Автобус Ikarus-250
Фото: commons.wikimedia.org by Шалин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Автобус Ikarus-250

Междугородние рейсы брали не только Москву и Сочи, но и любые "Москва-Калуга" или "Волгоград-Саратов". Люди записывались в списки заранее, приносили стулья и термосы, чтобы занять очередь у касс.

Икарус 250 и ЛАЗ-699 — герои трассы

Главные междугородники — венгерский Икарус-250 и советский ЛАЗ-699. Просторные, с мягкими сиденьями, занавесками и багажниками. Иногда даже с телевизором (если везло). Шум двигателя, запах кожзаменителя и лёгкий гул дороги создавали неповторимую атмосферу.

Форточка — главный климат-контроль

Никаких кондиционеров: открываешь форточку, и тебе в лицо — ветер, пыль и запах полей. В жару спасал мокрый платок на голове, а в дождь — свитер под голову и спать. Зато романтика — на 100%.

Остановки с пирожками и автоматами с газировкой

Каждые пару часов — санитарная остановка. Тут и туалет в кустах, и буфет с пирожками, и обязательный автомат с газировкой за 3 копейки. Иногда на вокзале — кафе, где можно было урвать бутерброд с колбасой или тарелку супа.

Общение, песни, шахматы на коленке

Пассажиры становились попутчиками, а часто — друзьями. Пели "Катюшу", играли в "Города", магнитные шахматы или просто рассказывали, как в прошлом году отдыхали в Анапе. Бабушки доставали яйца, курицу и банку с огурцами — угощали весь ряд.

Междугородний автобус — это не просто транспорт. Это ритуал начала отпуска. Это когда семь часов дороги пролетали незаметно, потому что пахло арбузами, бензином и надеждой на море. И даже трещащий Икарус казался чуть ли не круизным лайнером.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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