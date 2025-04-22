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Переплата за старьё: машины на вторичке, как винтажные вина, с каждым годом всё дороже

3:49
Авто

Три года назад российский авторынок пережил серьезный удар, связанный с уходом ведущих мировых автопроизводителей, в том числе корейских брендов Hyundai и Kia. Период, когда автолюбители могли рассчитывать на официальную гарантию и сервис, быстро сменился необходимостью покупать автомобили через параллельный импорт или на вторичном рынке, где качественные экземпляры становятся всё более редкими и дорогими.

Автомобили
Фото: freepik.com by tawatchai07 is licensed under Free More info
Автомобили

В 2025 году был проведен анализ цен на подержанные корейские седаны Hyundai и Kia, которые пользовались большой популярностью в России. Вот как изменились цены на такие модели, как Hyundai Solaris, Hyundai Elantra, Kia Rio и Kia Cerato с начала года.

Hyundai Solaris

  • Цена: в январе 2025 года цены на подержанные "Солярисы" 2021 года составляли около 2,13 млн рублей, а к апрелю эта сумма снизилась до 1,66 млн рублей (-22%). Для автомобилей старше 8 лет снижение составило 12%, с 1,45 млн до 1,27 млн рублей.

  • Причина падения цен: причина этого — запуск производства новых моделей Solaris на петербургском заводе и слухи о возвращении корейцев на российский рынок, что заставило владельцев "повременить" с продажей.

Hyundai Elantra

  • Цена: на подержанные автомобили Hyundai Elantra 2017 года цены увеличились с 1,49 млн рублей в январе до 1,54 млн рублей в апреле (+3%). А более новые модели 2021 года подорожали ещё больше, с 1,23 млн до 1,77 млн рублей (+44%).

  • Причина роста цен: спрос на Elantra повысился, так как новые машины можно приобрести только через параллельный импорт, что делает подержанные автомобили более востребованными.

Kia Rio

  • Цена: цена на 8-летние экземпляры Kia Rio с января 2025 года снизилась с 1,34 млн рублей до 1,25 млн рублей (-7%). Модели 2021 года подешевели с 1,92 млн рублей до 1,75 млн рублей (-9%).

  • Причина изменения цен: этот тренд также связан с запуском петербургской сборки нового Rio, а также нехваткой предложений на рынке.

Kia Cerato

  • Цена: цены на подержанный Kia Cerato 2017 года с января не изменились существенно — с 1,49 млн до 1,46 млн рублей (-2%), что свидетельствует о стабильном спросе и предложении на вторичном рынке. Модели 2021 года подорожали с 2,13 млн рублей до 2,17 млн рублей (+2%).

  • Причина стабильности: Cerato остается привлекательным выбором для тех, кто ищет более комфортабельный автомобиль, что объясняет его стабильность на рынке.

Таким образом, если на модели 2021 года наблюдается рост цен, то на более старые автомобили — спад. Основной причиной изменения цен является нехватка предложений новых автомобилей, а также растущий интерес к параллельному импорту, сообщает 110km.ru.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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