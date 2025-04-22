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ТОП-5 мировых грузовых автомобилей на все времена  

Авто

Когда речь заходит о великих машинах, принято вспоминать спорткары и лимузины. Но именно грузовики двигают мир — они везут еду, стройматериалы, топливо и даже мечты.

Peterbilt 379
Фото: commons.wikimedia.org by Rundvald, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Peterbilt 379

Некоторые модели стали символами стран, эпох и даже культур. Вот ТОП-5 самых легендарных грузовиков, которые оставили след на шоссе всей планеты.

1. Mercedes-Benz Actros (Германия)

Почему в списке: Один из самых популярных и надёжных магистральных тягачей Европы. Первым получил инновационные системы безопасности и электроники.

Работает на междугородних маршрутах десятилетиями.

Фишка: кабина, в которой можно жить — комфорт как в доме на колёсах.

2. Volvo FH (Швеция)

Почему в списке:

 Эталон шведской инженерии — надёжный, мощный и умный. Один из лидеров в экономии топлива и комфорте водителя. Популярен по всему миру — от Скандинавии до Австралии.

Фишка: "I-Shift" — интеллектуальная коробка передач, которой позавидует легковушка.

3. Peterbilt 379 (США)

Почему в списке:

Легенда американского дальнобоя. Классический капотный тягач с характером и харизмой. Символ свободы, шоссе и Route 66.

Фишка: культовый силуэт, нестареющий дизайн и звук — как рёв хищника.

4. КамАЗ-5320 (СССР/Россия)

Почему в списке:

Трудяга, который работал от Чукотки до Кубы. Участвовал в "Дакаре", ездил по бездорожью, возил всё — от арбузов до ракет. Прост, ремонтопригоден и неубиваем.

Фишка: если сломался — починишь кувалдой и проводом. И поехал дальше.

5. MAN TGA/TGX (Германия)

Почему в списке:

Конкурент Mercedes и Volvo — тоже с немецкой чёткостью. Любим в Польше, Чехии, Венгрии и странах СНГ. Удачное сочетание цены, качества и выносливости.

Фишка: надёжный партнёр для любого бизнеса — от молока до стройматериалов.

Эти грузовики не просто возили грузы — они строили мосты, доставляли продукты в зимние села, проезжали пустыни и горы. Они стали символами своих стран и любимцами тех, кто всю жизнь за рулём.

Выбор был трудным — ведь каждый регион мира имеет своих героев на колёсах. Но эти пятеро — настоящие легенды.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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