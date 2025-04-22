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Сила советского железа. Неубиваемые и надёжные двигатели СССР

3:37
Авто

Сила советского железа — это не просто лозунг, а настоящее культурное наследие. Двигатели, созданные на заводах ВАЗ, ГАЗ, Урал и других, заслужили славу своей живучестью, ремонтопригодностью и простотой конструкции.

ЗМЗ
Фото: commons.wikimedia.org by Zerstoler, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
ЗМЗ

Конечно, они не были самыми технологичными по мировым меркам, но зато работали в любых условиях — от сибирских морозов до степей Средней Азии. Давайте пробежимся по самым знаменитым двигателям этих марок.

ВАЗ (Волжский автозавод)

ВАЗ-2101 (копейка), двигатель ВАЗ-2101.

Объём: 1.2 литра. Мощность: 64 л. с. Прообраз: Fiat 124, но переработан под реалии СССР.

Особенности: простой, надёжный, легко ремонтируемый. Работал на низкооктановом бензине.

ВАЗ-2106 (шестёрка), двигатель ВАЗ-2106

Объём: 1.6 литра. Мощность: до 78 л. с. Особенности: один из самых популярных двигателей СССР. Надёжный, "тяговитый", легко тюнингуемый.

ВАЗ-21083 — "восьмёрка" (переднеприводная эпоха)

Объём: 1.3 — 1.5 литра. 8-клапанный, позже появились 16-клапанные версии.

Современный по советским меркам: верхнеклапанный ГРМ, карбюратор или инжектор на поздних версиях.

ГАЗ (Горьковский автозавод)

ГАЗ-21 "Волга", двигатель ГАЗ-21

Объём: 2.4 л. Мощность: 75 л. с.

Особенность: двигатель имел необычный на то время нижнеклапанный механизм. Очень плавная тяга.

ГАЗ-24 "Волга", двигатель ЗМЗ-24

Объём: 2.4 л. Мощность: 95 л. с. Надёжный как молоток.

Этот мотор ставился на "Волги" всех видов, включая такси и милицейские авто.

ГАЗ-53 — легендарный грузовик

Двигатель ЗМЗ-511: V8, объём 4.25 л, мощность около 115 л. с.

Особенности: реально неубиваемый, ходил по 500-700 тыс. км. без особого техобслуживания.

Урал (Мотоциклы и грузовики)

Урал (мотоцикл)

Оппозитный двигатель (аналог BMW R71). Объём: 650 — 750 куб. см. Воздушное охлаждение, карбюратор.

Надёжен, прост, работал в суровых условиях (даже в армии и КГБ). Мотор мог завестись даже при 30-градусном морозе.

Урал-375 (военный грузовик)

Двигатель: ЗИЛ-375. V8, бензиновый, 7.0 л. Мощность: около 180 л. с.

Прожорливый, но очень мощный и выносливый — спокойно шёл по болотам и снегам с полной нагрузкой.

Почему эти моторы — легенда?

  • Простота — ремонт "на коленке", в чистом поле.
  • Надёжность — работали даже с плохим маслом и бензином.
  • Доступность запчастей — отовсюду: с колхоза, склада, соседнего гаража.
  • Живучесть — мотор с компрессией "по нулям" всё равно ехал.
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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